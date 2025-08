Jesús Cintora s'acomiada de 'Malas Lenguas' amb un missatge als seus espectadors

El passat divendres 1 d'agost va marcar l'inici de les vacances per a molts espanyols, inclòs Jesús Cintora. El periodista es va acomiadar momentàniament dels espectadors de 'Malas Lenguas', després d'assolir recentment màxims d'audiència a La 1 i La 2. Durant les dues primeres setmanes d'agost, serà la periodista Aida Bao, habitual de la Cadena SER, qui prendrà el relleu al capdavant de l'espai.

Per donar pas a aquesta etapa, el mateix Jesús Cintora va connectar en directe amb la seva companya abans de concloure la primera part del programa. "Me'n vaig a agafar algun dia, quinze dies de vacances i estarà aquí l'equip tirant endavant això i al capdavant Aida Bao a qui volem saludar. Què tal Aida des de dilluns aquí a la doble ració de 'Malas lenguas'?", va dir el presentador entre rialles.

La resposta d'Aida Bao no es va fer esperar, mostrant la seva implicació amb el projecte des del primer moment: "Doble ració. Continuem amb el programa a La 1 a partir de les 15:55h i després a La 2 a les 19:00h com sempre continua 'Malas Lenguas'. Ja sé que tu vols descansar, però l'actualitat no s'atura i menys aquest any, que això d'agost informativament té poc"

| RTVE

"Espero que em tractin bé per allà, de moment ha anat tot sobre rodes. Ja estic tremolant a veure què tal Ekaizer i Villarroya i si no s'enfaden amb mi si els he de demanar brevetat", va confessar amb humor. Al que Jesús Cintora va respondre amb ironia: "Ekaizer et farà una benvinguda per tot el que val".

Abans de donar pas definitivament a la seva substituta, el presentador va voler remarcar la trajectòria professional d'Aida Bao, malgrat la seva joventut. "Moltes gràcies Jesús, res, seguirem amb el rigor de sempre explicant les notícies per deixar-t'ho tot a punt quan tornis", va dir ella. "Molt ànim i res, que cal veure l'Aida i la resta. Per descomptat que 'Malas lenguas' no s'atura i no es deté", va concloure Jesús Cintora.

Hores després, a l'edició de La 2, tots dos van tornar a connectar per presentar la nova conductora davant l'audiència del segon bloc. A més, Jesús Cintora es va acomiadar dels espectadors amb un missatge: "Moltíssimes gràcies, que es cuidin, ens prendrem un petit descans de 15 dies i salut que tinguem. Gràcies per formar part de 'Malas lenguas'. Cuideu-vos, moltíssimes gràcies per tot, fins sempre".