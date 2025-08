Antonio Rossi revela el motiu de la paralització de la sèrie d'Isabel Pantoja

L'ambiciós projecte audiovisual centrat en la figura d'Isabel Pantoja, que inclouria una sèrie i un documental sobre la seva vida, es troba completament paralitzat. Tot i que s'havia generat una gran expectació després de saber-se que la tonadillera no posaria cap límit temàtic, la producció no ha aconseguit arrencar. Aquest atur va ser un dels temes centrals del programa 'Tardear' de dilluns 4 d'agost.

Begoña Gutiérrez va aportar una mica de llum sobre les constants interrupcions que han patit els projectes de l'artista. L'antiga promotora d'Isabel Pantoja va repassar diverses oportunitats que, segons ella, s'han perdut per factors aliens al talent de la cantant.

Un dels exemples més sonats va ser l'homenatge frustrat a Juan Gabriel, en què havien de participar artistes com Marc Anthony, Gloria Trevi, Alejandro Fernández i Carlos Rivera. La iniciativa mai va arribar a veure la llum, i segons Gutiérrez, el detonant va ser la negativa de les autoritats nord-americanes a concedir el visat a Isabel Pantoja. Això va suposar un cop fatal a la producció i va deixar a l'aire un projecte de gran projecció internacional.

| Mediaset

Mentre alguns col·laboradors de 'Tardear' qüestionaven la capacitat d'Isabel Pantoja per portar els seus projectes a bon terme, Antonio Rossi va sortir en la seva defensa. Per a ell, les cancel·lacions i els projectes sense tancar són part habitual del món artístic: "Hi ha coses que surten i coses que no. Amb les sèries s'està encallant, però bé. Ara a veure què passa amb la gira que té als Estats Units, que de moment, sembla que va endavant".

Antonio Rossi va insistir, a més, que Isabel Pantoja ve de "un bon 2024" en l'àmbit professional. Tanmateix, quan Pelayo Díaz va preguntar directament per les causes de l'estancament de la sèrie, Antonio Rossi va ser clar. "Són per motius econòmics, no cap a ella, sinó pels problemes que ella arrossega econòmicament. S'està complicant".

"El que dic és que el problema de la sèrie deriva del que li passa amb Hisenda", va sentenciar Antonio Rossi. A això s'hi afegeix el model de facturació de l'artista, que estaria realitzant els seus ingressos a través de tercers. Una pràctica que, en paraules de Raquel Bollo, no és inusual en la indústria, cosa en què va coincidir Antonio Rossi: "És una cosa normal i es fa mitjançant l'empresa que hagi negociat".