Pepa Romero paralitza 'YAS Estiu' després de les imatges difoses contra una anciana

La indignació ha arribat al plató de 'YAS Verano' de la mà de Pepa Romero. El programa d'Antena 3 va abordar aquest dilluns una qüestió que ha encès les xarxes socials i la sensibilitat de l'audiència. Es tracta de la difusió d'un vídeo en què una jove es burla cruelment d'una anciana dependent durant les seves pràctiques en una residència de Guadalajara.

El clip, que s'ha viralitzat els últims dies, mostra la noia gravant una resident en situació de vulnerabilitat. Feia comentaris com "està més morta que viva" o "fa més por que una pel·lícula de terror". No només ho va gravar, sinó que ho va compartir a les xarxes socials, cosa que ha desencadenat una allau de reaccions de rebuig i ha provocat el seu acomiadament del centre.

Pepa Romero, visiblement afectada per les imatges, no es va quedar callada: "Això és per indignar-se, perquè per molt que ho expliquem aquí, continua passant". Des de la taula de 'YAS Verano', la periodista va denunciar l'actitud de la jove: "No només s'ha conformat amb gravar-ho, sinó que a més la tia ho ha pujat a les xarxes socials. Indignant!".

| Antena 3

La implicada ha intentat defensar-se assegurant que el vídeo era antic, gravat un any enrere, i que només pretenia compartir-lo amb el seu entorn proper. Tot i aquestes explicacions, Pepa Romero va mostrar zero indulgència: "M'és igual que ho hagi gravat només per enviar-ho a una persona o per pujar-ho a les xarxes, no és justificable. Mai es grava un vídeo d'aquest estil, no admeto excuses. Ho sento, però no, no admeto excuses en aquest sentit".

Enmig del debat, Pepa Romero va elevar encara més el to, evidenciant el seu rebuig a qualsevol tipus de justificació. "Ni que sigui per a una germana, que no, que m'és igual!", va dir, reprovant l'argument de la manca d'experiència professional de la jove com a possible atenuant.

"Recordeu que nosaltres des d'Atresmedia tenim una iniciativa, que és la de 'Hablando en plata'. Estem compromesos amb els nostres grans i no permetrem que passin aquestes coses. Així que molt de compte", va advertir Pepa Romero, vinculant la denúncia del cas amb el compromís social del grup.