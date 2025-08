Raquel Bollo esclata contra Aguasantas des de 'Tardear' després de les indirectes a la seva filla

Les xarxes socials han tornat a encendre una vella flama que semblava apagada. Alma Cortés, filla de Raquel Bollo, i Aguasantas Vilches, ex de Manuel Cortés, s'han embolicat en un intercanvi de missatges velats. Un conflicte ha acabat per colar-se al plató de 'Tardear', on Raquel Bollo ha dit el que molts esperaven.

Tot va començar amb un vídeo que Aguasantas va publicar passejant per la platja amb un text que cridava l'atenció dels seus seguidors: "Jo cancel·lada per sortir a TV el 2014. Ells avui fent-ho a TikTok com a storytime". Com a banda sonora, va triar un tema de Junquera Cortés, ex de Manuel, un gest que no va passar desapercebut.

El vídeo va ser interpretat com una crítica velada cap a Alma Bollo, qui no va trigar a respondre a través de les seves xarxes. "Tu llançant-me indirectes després d'una dècada, mentre jo segueixo beneïda complint les meves fites", li va etzibar. Lluny d'aturar-se aquí, Aguasantas es va reafirmar: "La indirecta era genèrica, però la culpa va ser personalitzada".

| Mediaset

Aquest dilluns, la polèmica va aterrar a 'Tardear', on Raquel Bollo va intentar treure ferro a la polèmica: "La meva filla, com a influencer, fa un contingut amb música i balls trending". Al seu parer, Aguasantas "potser no està tan informada i juga a ser influencer, sense saber que realment no va per a ella".

"A vegades hi ha un àudio que es posa de moda i els creadors de contingut l'utilitzen perquè està en tendència", defensava Pelayo Díaz. Carmen Alcayde, però, no veia casualitat en l'elecció musical: "D'entre molts altres, va triar just aquest en aquest moment".

Raquel Bollo va deixar clar a 'Tardear' que la seva filla no té per què justificar-se: "Faltaria que la meva filla no pogués triar el trend que li doni la gana, independentment de qui es vulgui sentir al·ludida". I quan se li va preguntar per la possible arrel de la tensió, va ser contundent: "No li ha de passar res. Ella va ser parella del meu fill quan ell tenia 17 anys i en té 30".

"Ella ara és parella del pare de la meva neta i posa les cançons de la que és la mare de la meva neta, però aquest és un problema d'ella", va afegir. I va sentenciar amb una frase que va deixar el plató en silenci de 'Tardear': "L'únic que li queda de relació és que ella és nòvia del pare de la meva neta, si no estaria fora fa moltíssims anys".