atresplayer llança el tràiler de 'Mar Afuera', la seva nova sèrie amb Gabriel Guevara

atresplayer continua amb la seva aposta per la ficció espanyola i estrenarà el proper 14 de setembre una de les seves sèries més esperades: 'Mar Afuera'. La ficció, protagonitzada per Gabriel Guevara, Hugo Welzel i Laura Simón, acaba de llançar el seu tràiler oficial. 'Mar Afuera' és l'adaptació espanyola de la ficció italiana 'Mare Fuori', una de les sèries europees de més èxit internacional dels darrers anys.

A 'Mar Afuera' s'aborden conflictes d'interès social, que van més enllà de la temàtica criminal, alguns com la maternitat, les relacions tòxiques, la família o la malaltia mental. Una proposta optimista que posa en valor elements positius com són la força de l'amistat o l'impuls de l'esperança. La sèrie d'atresplayer, que està composta per vuit episodis de 50 minuts de durada, s'ha rodat a les províncies d'Alacant i Madrid.

A més, la ficció completa el seu repartiment amb la incorporació de Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel i Jan Bonet com la resta dels joves interns. També hi són a la sèrie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto i Boré Buika, entre d'altres.

'Mar Afuera' és una producció d'Atresmedia en col·laboració amb Beta Fiction Spain. Montse García, Mercedes Gamero i Pablo Nogueroles són els productors executius d'aquesta ficció. La sèrie està dirigida per Norberto López Amado i Rómulo Aguillaume i el guió és de Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra i Natxo López.

Així és la trama de 'Mar Afuera'

Álvaro (Gabriel Guevara) i Carlos (Hugo Welzel) són dos interns acabats d'arribar a un Centre d'Internament de Menors Infractors situat vora el mar. Mentre compleixen la seva condemna hauran de fer front a les amenaces de la banda de Los Pajaritos sense perdre l'esperança en un futur cada cop més fosc.

Però allà dins també trobaran el suport d'interns com Saray (Laura Simón). És una jove que prefereix viure al centre abans que tornar a la seva problemàtica vida a l'exterior. També de treballadors com Mario, un home que arribarà a posar en perill la seva pròpia vida per ajudar aquests nois.