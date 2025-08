Marc Giró revela les ofertes que ha rebut després de l'èxit de 'Late Xou' a TVE

Tot i que la quarta temporada de 'Late Xou' ja està confirmada per RTVE, Marc Giró encara no s'atreveix a assegurar el seu retorn. Així ho va expressar durant la seva intervenció a l'espai 'I tu què mires?' de la Cadena SER, on va parlar obertament sobre el futur del projecte. De fet, el presentador també s'ha pronunciat sobre el seu contracte amb la cadena pública.

L'entrevista va començar amb una pregunta directa sobre el seu futur a RTVE: "Quan tornes?". Lluny d'esquivar-la, Marc Giró va respondre amb naturalitat, tot i que deixant clar que hi ha alguns factors clau per resoldre: "Tot apunta que tornarem, però tampoc ho puc garantir. Estem revisant cada coma, cada clàusula...".

Amb el seu to irònic habitual, el comunicador també va compartir algunes reflexions personals sobre el fenomen en què s'ha convertit 'Late Xou'. "M'estic plantejant que això no es quedi com un programa mític, com un unicorn que va passar una vegada", va bromejar. Ho va dir amb humor, però també com a avís: no tot depèn de les ganes de tornar.

| RTVE

Marc Giró va revelar que es troba en negociacions amb RTVE i que fins i tot ha plantejat una millora pressupostària. "He demanat més diners públics", va deixar anar entre rialles. Tot i que el to era clarament humorístic, el missatge entre línies és clar: hi ha aspectes econòmics encara per resoldre.

Tot i així, el presentador va deixar clar que la seva voluntat és continuar: "Jo confio a tornar aviat, ho dic sincerament". Però alhora, va reconèixer que la pilota no és al seu camp: "La pilota no és a la meva teulada, però tots estem remant en la mateixa direcció".

Per si de cas, Marc Giró no descarta altres vies: "Si ara em truca Mediaset España i em donen 400 milions d'euros, doncs passo de la televisió pública a la privada", va declarar en to burleta. Fins i tot va anar més enllà, assegurant que han rebut propostes de "totes les televisions". No obstant això, va reafirmar la seva aposta pel model públic: "Va a tope amb el públic".

Recordem que 'Late Xou' va tancar la seva tercera temporada a l'abril sense grans alardos, deixant a l'aire si aquella seria la seva comiat definitiu. Malgrat les bones dades, ja que va aconseguir una mitjana del 9,8% de quota i gairebé 800.000 espectadors, no hi va haver anunci immediat de renovació. Això va desfermar rumors sobre un possible salt de Marc Giró a altres grups audiovisuals, amb TV3 i Atresmedia com a principals apostes.