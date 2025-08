Les greus acusacions de Cristian Suescun des de 'Tardear' que apunten a Kiko Jiménez

El conflicte a la família Suescun torna a revifar-se un estiu més. Aquesta vegada, el focus està en Cristian Suescun, que ha decidit trencar el seu silenci per carregar amb duresa contra Kiko Jiménez. Ho ha fet en una conversa amb Leticia Requejo emesa a 'Tardear', on no va escatimar paraules ni insinuacions.

El seu testimoni no deixa lloc a dubtes: acusa Kiko Jiménez d'aprofitar-se de les dones per escalar professionalment i mantenir el seu estil de vida. "Muntatgista? Muntatgista serà ell, que segueix el mateix patró. Primer amb Gloria Camila, després amb la meva germana, que s'aprofita de totes les dones", va declarar sense dubtar Cristian Suescun.

"A Gloria Camila la va estafar. Jo he treballat venent cotxes, això és una excusa de Kiko Jiménez perquè es vol desfer de tots. Primer de la meva mare i ara de mi perquè els molesto i perquè jo no passo pel que diu Kiko", afegia Cristian Suescun en directe a 'Tardear'.

| Telecinco

D'aquesta manera, el jove reiterava les seves acusacions contra el seu cunyat: "Que l'únic que ha fet és viure de les dones, és un caradura i viu de franc. Ell, casa seva la té llogada i l'obra la va pagar Gloria Camila i ell no li va pagar res i ara s'ha ficat a casa de la meva germana per viure de gorra".

El contingut de la conversa va ser tan contundent que el programa no el va poder emetre complet. Així, Leticia Requejo va resumir el to de les paraules de Cristian Suescun: "Parla de Kiko com un caradura, un aprofitat de les dones i un mort de gana. Per primera vegada Cristian Suescun es posiciona de l'infern que Gloria Camila ha viscut amb Kiko Jiménez i deixant entendre que la seva germana pot anar pel mateix camí".

| Telecinco

A més, el va acusar de manipular el discurs públic de Sofía i de tenir un caràcter dominant: "Kiko sempre fa el mateix. Tot el que va dir la meva germana a 'De Viernes' estava dirigit per Kiko, la meva germana té zero personalitat i l'altre en té massa, és un caradura, un aprofitat i un pervers". També va relatar que en el passat, Kiko l'obligava a trucar Ortega Cano a la nit per fer-li bromes telefòniques.

"Si parlo, la meva germana deixa automàticament Kiko Jiménez i la meva germana també si parlo i em fa parlar deixa de treballar amb les marques i a televisió", sentenciava.

En paral·lel, 'Tardear' també va recollir les declaracions de Maite Galdeano: "Tots sabem qui és Kiko Jiménez i el que ha fet a la seva vida.A mi m'ha destrossat la vida, és el que ha fet amb totes les dones, una per una", va afirmar taxativa. Sobre Sofía Suescun, no va amagar la seva preocupació: "La meva filla és molt intel·ligent, però per als homes és molt ximple".