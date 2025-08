Gerra d'aigua freda per a Juanjo Puigcorbé després d'una notícia a 'Sueños de Libertad'

el senyor Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, rep un primer diagnòstic de la seva possible malaltia. Aquest dimarts 5 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Gabriel va posar al dia la María sobre els avenços en el sabotatge a les perfumeries. En Gabriel va convidar la Begoña a una festa al Casino de Toledo, mentre la María li va demanar que la seva relació fos oficial de cara a la resta. el senyor Pedro es va molestar amb la Digna per preocupar la Luz pel que fa a l'estat de la seva salut.

En Gaspar es va enfrontar a don Agustín per ficar-se en la seva relació amb la Manuela. En Luis es va oposar que la Cristina s'endugués un 10% dels beneficis del perfum de Cobeaga. La Marta va informar que l'espionatge no podia haver vingut de l'empresa de Cobeaga.L'Andrés va revelar a la Begoña que sospitava que l'espia era un treballador de Perfumeries De La Reina.

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada de l'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', l'Andrés fa preguntes a la Cristina sobre la seva relació amb en Gabriel. Paral·lelament, la Claudia fa veure a la Manuela que ha de ser sincera amb en Gaspar. A més, el senyor Pedro, orgullós, dona la mà a la Cristina després que hagi estat el seu perfum el que ha salvat la producció de l'edició de l'aniversari de l'empresa.

En Gabriel posa al dia la María sobre les seves dificultats amb la Begoña i les sospites sobre l'espionatge a la fàbrica. A més, la María intenta manipular la Júlia explicant-li la relació de la Begoña i en Gabriel. Posteriorment, la Gema descobreix que en Teo ha estat mentint, i es preocupa pel nen.