César Muñoz es confessa sobre com és treballar amb Terelu Campos a 'Fiesta'

César Muñoz es consolida com un dels noms de l'estiu a Telecinco. La seva presència a 'Fiesta' durant els caps de setmana, al costat de Terelu Campos i Àlex Blanquer, l'ha tornat al primer pla. A més, també formarà part del nou format de tarda que prepara Mediaset, on compartirà espai amb Joaquín Prat.

En una entrevista a Lecturas, César Muñoz descriu aquesta etapa a 'Fiesta' com una oportunitat que el motiva especialment: "Amb molta il·lusió. Des que ho sé, ho he acceptat com un repte. És un programa que dura cinc hores, un directe força complicat. Per mi, sens dubte, és un repte, però crec que em desenvoluparé molt bé amb tot el que em posin".

L'ombra d'Emma García és allargada, i el mateix César Muñoz és conscient del nivell d'exigència que implica posar-se al capdavant del programa: "Ella fa molt bons números. Jo m'ho prenc com un repte, però és veritat que una mica de pressió es nota. També alguns nervis i moltes expectatives, però m'estic sentint molt recolzat i còmode des que he arribat".

| Mediaset

En la seva etapa actual a 'Fiesta', comparteix espai amb Terelu Campos, amb qui manté una impressió molt positiva: "És l'última Campos que em quedava per treballar i estic encantat amb ella. És igual a les distàncies curtes que a les llargues".

La defineix com "una persona clara, directa, que no es calla les coses, que de vegades està de bon humor i d'altres no tant. Com tothom. I això és el bo de la gent. No em fio dels que estan sempre contents o sempre enfadats perquè jo mateix en el meu dia a dia passo per molts estats emocionals".

"M'has de deixar més programes amb la Terelu que encara no m'ha donat gaire temps. He treballat amb les tres i sempre m'han tractat de meravella. És veritat que amb l'Alejandra segueixo mantenint relació després de 'Así es la vida' i m'alegro molt que les coses li vagin bé", afegia César Muñoz.

| Mediaset

A més, César Muñoz ha revelat que encara manté contacte amb Sandra Barneda després de 'Así es la vida': "Estem en contacte continu. És estrany la setmana que no parlem dues o tres vegades. Puc dir que és una gran amiga perquè em dona consells, prenem uns vins... La química que hi havia a la pantalla també hi és fora".

La seva incorporació al nou programa de tarda de Telecinco amb Joaquín Prat ha estat inesperada, però César Muñoz confessa que està "molt feliç", tot i que reconeix que "ha estat tot molt de pressa". A més, creu que encara li queda camí per recórrer: "He estat a molts llocs treballant, però m'encanta estar en un gran format com 'Fiesta'. També et dic que em veig estant al capdavant d'un concurs o a 'Supervivientes'".