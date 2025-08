Primeres paraules de Rafa Castaño després de la seva inesperada derrota a 'Agafa't a la cadira'

Divendres 1 d'agost va ser una tarda per recordar a 'Agárrate al sillón', el nou concurs de Telecinco. Després de quinze programes invicte, Rafa Castaño va caure derrotat per primera vegada, protagonitzant un dels moments més comentats del format. El seu revés no només va posar fi al seu domini, sinó que va donar lloc a un gest insòlit: va oferir 25.000 euros del seu premi al seu rival, Jordi, per conservar el seu seient.

D'aquesta manera, l'emissió especial del diumenge 3 d'agost va començar amb un Eugeni Alemany visiblement impactat. "Encara no he aconseguit recuperar-me de l'últim programa!", va exclamar en obrir l'entrega dedicada a repassar el duel més vibrant que ha viscut el plató fins ara.

Lluny d'excuses, Rafa Castaño va explicar els motius que el van portar a compartir part del seu premi acumulat amb el seu oponent. "Era un bon concursant", va afirmar sobre Jordi:"No va guanyar per sort, ni molt menys. Pensava que si arribava al seient podia aguantar diversos programes".

| Mediaset

Convençut que el seu rival tenia potencial per mantenir-se a la competició, va decidir fer-li una oferta que no pogués rebutjar. "Li he d'oferir una quantitat que sigui equivalent al que ell podria guanyar en uns quants programes. Estava entre 20.000 i 25.000 euros, però em va caure bé, li vaig oferir 25.000 i va funcionar", va afegir Rafa Castaño a 'Agárrate al sillón'.

El gest va generar una onada de reaccions a les xarxes socials, on es va recuperar un moment darrere les càmeres en què el sevillà feia balanç del que havia passat: "La gent diu que és impossible guanyar-me, ni molt menys, jo sempre ho dic. S'ha pogut veure que moltes vegades ens hem quedat el meu oponent i jo molt a prop l'un de l'altre i, en aquest cas, Jordi ho ha fet fantàstic i s'ha merescut guanyar".

Tot i arribar molt fluix en audiències, movent-se al voltant del 7% de quota de pantalla, 'Agárrate al sillón' ha anat pujant i ja està en el 9% diàriament a Telecinco. No obstant això, l'especial d'aquest diumenge ha pujat a màxim històric. De fet, 'Agárrate al sillón' ha liderat la seva franja amb un excel·lent 10,4% i 744.000 fidels.