La notícia de Roser Tapias que dona un gir de 180° a tot 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, comunica a Andrés una notícia sobre Begoña i Gabriel. Aquest dimecres 6 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Andrés va fer preguntes a Cristina sobre la seva relació amb Gabriel. Paral·lelament, la Claudia va fer veure a la Manuela que havia de ser sincera amb en Gaspar. A més, en el senyor Pedro, orgullós, va donar la mà a la Cristina després que fos el seu perfum el que va salvar la producció de l’edició de l’aniversari de l’empresa.

En Gabriel va posar al dia la María sobre les seves dificultats amb la Begoña i les sospites sobre l’espionatge a la fàbrica. A més, la María va intentar manipular la Júlia explicant-li la relació entre la Begoña i en Gabriel. Posteriorment, la Gema va descobrir que en Teo havia estat mentint, i es va preocupar pel nen. Finalment, en el senyor Pedro va rebre un primer diagnòstic de la seva possible malaltia.

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', María, personatge de Roser Tapias, comunica a Andrés que la relació de Begoña i Gabriel és oficial. Per la seva banda, en Gabriel busca guanyar-se l’aprovació de la Júlia en la seva relació amb la Begoña. La Gema sospita que en Teo pot haver robat diners a la Luz.

L’Irene veu com en el senyor Pedro intenta esmenar les coses amb la Cristina, i la Marta no sap com posicionar-se en el repartiment de beneficis del perfum. La Manuela està penedida d’haver ferit els sentiments d’en Gaspar, mentre en Chema torna de París. L’Andrés involucra la Marta en les seves sospites sobre en Gabriel i, mogut per la gelosia, té un enfrontament amb en Gabriel i la Begoña.