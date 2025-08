Sílvia Intxaurrondo torna a 'La Hora de La 1' amb un canvi significatiu

Silvia Intxaurrondo ha tornat aquest dilluns 4 d'agost als matins de La 1 després de les seves vacances. El seu retorn coincideix amb un canvi significatiu, ja que a partir d'ara, serà l'única presentadora al capdavant de 'La Hora de La 1'. I és que Marc Sala ha deixat el format per assumir un nou repte professional al Telediario del cap de setmana.

Poc abans de les 8:30h, els serveis informatius de TVE van donar pas a Silvia Intxaurrondo, que va reprendre el seu lloc al centre del plató abordant de seguida els temes d'actualitat. Des del primer minut, el programa va mantenir el seu to informatiu habitual, tot i que no va faltar algun gest distès per part de la periodista sobre el seu retorn de les vacances.

"Benvinguda!", li van dir alguns dels tertulians del matinal de la cadena pública. "Bé, avui sí que cal dir que estic una mica més morena que alguns... Pot ser històric això", va bromejar Silvia Intxaurrondo, en una intervenció espontània que va arrencar somriures entre els col·laboradors de 'La Hora de La 1'.

Tot seguit, l'espai va viatjar fins a A Coruña per oferir l'última hora sobre els incendis que els darrers dies han afectat la zona. Amb aquesta transició, la periodista va deixar clar que el format manté el seu pols informatiu habitual, tot i que la seva conducció passi ara a ser individual.

| RTVE

La sortida de Marc Sala, que es va acomiadar del matinal el passat divendres 1 d'agost, es va produir amb una sobrietat similar. Sense fer menció explícita a la seva marxa, el presentador va tancar la setmana com qualsevol altra jornada, cedint el testimoni als presentadors de 'Mañaneros 360'. Més tard, fora de càmeres, el mateix Marc Sala va compartir una fotografia a les seves xarxes socials amb part de l'equip del programa, acompanyat d'un missatge d'agraïment: "Part del millor equip que es pugui tenir! Gràcies per tantes hores".

En audiències, al juliol, 'La Hora de La 1' va consolidar el lideratge amb la seva millor quota històrica amb un 20,4% i 382.000 espectadors en la seva emissió a La 1 i el Canal 24 hores. Va millorar respecte al juny 2,8 punts i 3,1 punts respecte al juliol de 2024. Va liderar en tots els grups d'edat excepte en el públic infantil, destacant entre els joves de 13 a 24 anys (18,1%), de 45 a 64 anys (18,3%), i majors de 65 anys (24,4%).