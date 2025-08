La preocupació de Sara Molina després d'una trista desaparició a 'La Promesa'

María Fernández, personatge de Sara Molina, continua esperant notícies de Samuel. Aquest dimecres 6 d’agost a les 18.10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la pertorbació per l’arribada del quadre de Cruz va continuar, perquè tothom es va sentir descol·locat per la seva presència. Petra va reviure silenciosament el seu passat amb la marquesa i fins i tot Alonso es va trencar davant la mirada immòbil de la seva dona. D’altra banda, Pia va oblidar de lliurar una carta important a Cristóbal, cosa que va provocar una reacció desmesurada per part del majordom.

Així mateix, Martina va insistir a reconciliar-se, però Catalina va deixar clar que alguna cosa entre elles s’havia trencat, mentre la crisi entre Adriano i Catalina s’agreujava. Al hangar, Toño va viure il·lusionat pel vincle creixent amb Enora. Manuel, en ple dol, l’animava sense ressentiments, mentre avançava en la seva negociació amb Leocadia per la seva empresa. A més, va compartir amb Curro com el pertorbava el quadre de Cruz, però algú el va destruir en secret.

Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana del 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.

Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', el que ha passat amb el quadre porta cua i Alonso busca un culpable. Per a Catalina, Simona és com una mare i, per això, recorre a ella per demanar consell sobre Adriano. El problema és que potser la cuinera no li digui el que esperava sentir...

La decisió de Manuel sobre l'empresa és tota una revolució per a Toño i Enora, que ho celebraran d'una manera especialment romàntica.