Gerra d'aigua freda per a l'Arturo Sancho després d'un retorn inesperat a 'La Promesa'

Es reobren velles ferides per a Manuel, personatge d'Arturo Sancho, pel quadre de Cruz. Aquest dilluns 4 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'amenaça de Catalina a Alonso de marxar-se amb els seus fills va provocar un desacord en el seu matrimoni i Adriano va prendre una decisió. El primer dia de Lope com a lacai va ser dur, tant per a ell com per als seus companys, que no van voler llençar la tovallola. A més, Alonso va rebre un paquet inesperat encarregat per Cruz: es tractava d'un retrat a l'oli d'un reputat pintor de la Cort que amagava un secret tèrbol.

Manuel va rebre una oferta de Leocadia que la convertiria en propietària absoluta de la seva empresa a canvi d'una generosa inversió. Manuel va dubtar, però Enora va creure que era una bona oportunitat. A més, la noia va començar a sentir alguna cosa per Toño i li va proposar anar junts a la fira de Luján.

| RTVE

Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.

Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', el quadre és un retrat hiperrealista de Cruz i senyors i criats senten la influència de la "presència" de la marquesa. El baró de Valladares no dona treva i avisa que el marge que els va donar per fer marxa enrere s'està acabant. Lope, ara com a lacai, ha de lidiar amb una planta noble d'allò més crispada.

Cristóbal continua imposant els seus canvis i, aquesta vegada, trastoca els dinars i sopars del servei per sempre. Mai s'hauria imaginat Manuel, personatge d'Arturo Sancho, que trigaria tan poc a tornar a veure l'assassina de Jana... El quadre de la seva mare reobre ferides que el jove hereu encara no havia aconseguit curar.