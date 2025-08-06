La preocupació d'en Toni Salgado després d'una decisió arriscada a 'Valle Salvaje'
Bernardo, personatge de Toni Salgado a 'Valle Salvatge', tem que la jugada de Mercedes els posi en perill
Bernardo, personatge de Toni Salgado, tem que la jugada de la Mercedes els posi en perill. Aquest dijous 7 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Atanasio, disposat a confirmar el seu descobriment sobre el duc, va provocar la inquietud de la Matilde, que va témer el pitjor. Després d’interpretar el seu paper davant del duc, la Victoria i en Bernardo, la Mercedes va jurar, davant la tomba de la Pilara, venjar la seva mort. Paral·lelament, l’Amanda va continuar guanyant terreny, s’havia adaptat a la vida a la Casa Gran i la seva relació amb l’Irene es va tornar més propera.
Per la seva banda, en Julio va continuar jugant el seu joc sense saber que l’Adriana ja l’havia desemmascarat. Va continuar conspirant amb l’Úrsula per trencar definitivament el vincle entre l’Adriana i en Rafael. Davant de tant engany, la parella es va aferrar més que mai al seu amor, perquè ja coneixia els seus enemics i no pensava permetre que res, ni ningú, els separés.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', un compte enrere perillós marca el ritme d’una jornada decisiva. A un dia per al casament del duc i la Victoria, la Mercedes li confessa que no té intenció d’anar al casament, tot i que planeja mantenir-ho en secret fins a l’últim moment. Bernardo, personatge de Toni Salgado, tem que la jugada de la seva esposa els posi en perill, però ella no està disposada a cedir: vol venjar la mort de la Pilara.
Mentrestant, en Rafael i l’Adriana tornen a rendir-se a la passió, sense sospitar que qui menys esperarien està sent testimoni del moment.
Més notícies: