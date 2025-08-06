La preocupación de Toni Salgado tras una arriesgada decisión en 'Valle Salvaje'

Bernardo, personaje de Toni Salgado, teme que la jugada de Mercedes los ponga en peligro. Este jueves 7 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Atanasio, dispuesto a confirmar su descubrimiento sobre el duque, provocó la inquietud de Matilde, que se temió lo peor. Tras interpretar su papel ante el duque, Victoria y Bernardo, Mercedes juró, ante la tumba de Pilara, vengar su muerte. Paralelamente, Amanda siguió ganando terreno, se había adaptado a la vida en la Casa Grande y su relación con Irene se volvió más cercana.

Por su parte, Julio siguió jugando su juego sin saber que Adriana ya lo había desenmascarado. Continuó conspirando con Úrsula para romper definitivamente el vínculo entre Adriana y Rafael. Frente a tanto engaño, la pareja se aferró más que nunca a su amor, porque ya conocía a sus enemigos y no iba a dejar que nada, ni nadie, los separara.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', una cuenta atrás peligrosa que marca el ritmo de una jornada decisiva. A un día para la boda del duque y Victoria, Mercedes le confiesa que no tiene intención de acudir a la boda, aunque planea mantenerlo en secreto hasta el último momento. Bernardo, personaje de Toni Salgado, teme que la jugada de su esposa los ponga en peligro, pero no está dispuesta a ceder quiere vengar la muerte de Pilara.

Mientras, Rafael y Adriana vuelven a rendirse a la pasión, sin sospechar que quien menos esperarían está siendo testigo del momento.