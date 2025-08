Yurena es veu obligada a cancel·lar la seva visita a 'Fiesta' després d'un accident

El retorn de Yurena a la televisió, impulsat per l'estrena de 'Superestar', la sèrie inspirada en la seva vida, l'ha col·locada en el focus. Després del seu pas per 'De Viernes', l'artista tenia previst visitar aquest dissabte 'Fiesta'. I havia de concedir una entrevista i protagonitzar una actuació molt esperada, però el pla es va truncar a última hora.

Durant l'emissió en directe, Omar Suárez interrompia 'Fiesta' amb un anunci inesperat que afectava de ple un dels moments clau del dia: "Ha passat un succés, ara mateix. Estàvem anunciant tota la tarda que hi hauria una entrevista i una actuació amb Yurena, abans coneguda com Tamara. Dic que havíem de tenir, perquè ens acabem d'assabentar que ella ha patit un accident".

Amb la intenció d'aclarir el que havia passat, Omar Suárez es va desplaçar fins al domicili de l'artista i va aconseguir connectar en directe amb ella. Des del carrer, Yurena va voler tranquil·litzar els seus seguidors i aclarir per què no havia pogut assistir al plató. "Primer de tot, lamento moltíssim no poder ser al plató, que era on havia de ser i em feia moltíssima il·lusió", començava.

"Fa quatre dies vaig patir un contratemps en sortir d'un sopar de feina, vaig caure i tinc el genoll força inflat. El tema és que em fa mal tota la part del darrere des de la cuixa fins al turmell i no em puc ni moure", detallava visiblement afectada.

Tot i l'incident, Yurena es va mostrar propera, va respondre totes les preguntes des de 'Fiesta' i es va comprometre a assistir-hi tan bon punt el seu estat físic li ho permetés. Durant la connexió, no va amagar l'orgull per la bona acollida de la sèrie sobre ella, i es va emocionar en recordar la seva mare, Margarita Seisdedos, figura fonamental en la seva vida.

Com a colofó, des del plató li van proposar cantar un fragment de "No cambié", però va ser taxativa. "No, ho sento, estic al mig del carrer, estic ferida, he volgut fer el directe perquè havia de ser al programa, però no faré cap ximpleria, ho sento".