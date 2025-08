Yurena se ve obligado a cancelar su visita a 'Fiesta' tras un accidente

El regreso de Yurena a la televisión, impulsado por el estreno de 'Superestar', la serie inspirada en su vida, la ha colocado en el foco. Después de su paso por 'De Viernes', la artista tenía previsto visitar este sábado a 'Fiesta'. Iba a conceder una entrevista y protagonizar una actuación muy esperada, pero el plan se truncó a última hora.

Durante la emisión en directo, Omar Suárez interrumpía 'Fiesta' con un anuncio inesperado que afectaba de lleno a uno de los momentos clave del día: "Ha ocurrido un suceso, ahora mismo. Estábamos anunciando toda la tarde que iba a haber una entrevista y una actuación con Yurena, antes conocida como Tamara. Digo que íbamos a tener, porque nos acabamos de enterar que ella ha sufrido un accidente".

Con la intención de esclarecer lo ocurrido, Omar Suárez se desplazó hasta el domicilio de la artista y logró conectar en directo con ella. Desde la calle, Yurena quiso tranquilizar a sus seguidores y aclarar por qué no había podido asistir al plató. "Primero de todo, lamento muchísimo no poder estar en el plató que era donde tenía que estar y me hacía muchísima ilusión", arrancaba.

| Mediaset

"Hace cuatro días sufrí un percance al salir de una cena de trabajo, me caí y tengo la rodilla bastante hinchada. El tema es que me duele toda la parte de atrás desde el muslo hasta el tobillo y no me puedo ni mover", detallaba visiblemente afectada.

A pesar del incidente, Yurena se mostró cercana, respondió a todas las preguntas desde 'Fiesta' y se comprometió a asistir en cuanto su estado físico se lo permitiera. Durante la conexión, no ocultó su orgullo por la buena acogida de la serie sobre, y se emocionó al recordar a su madre, Margarita Seisdedos, figura fundamental en su vida.

Como colofón, desde plató le propusieron cantar un fragmento de "No cambié", pero fue tajante. "No, lo siento, estoy en plena calle, estoy herida, he querido hacer el directo porque tenía que estar en el programa, pero no voy a hacer ninguna mamarrachada lo siento".