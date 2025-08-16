Morre l'actor Tristan Rogers, el mític Scorpio a 'Hospital General'
L'agent de l'actor Tristan Rogers ha estat l'encarregat de comunicar la seva trista mort
Mor Tristan Rogers, històric actor australià de 'General Hospital', als 79 anys. L'intèrpret és conegut a tot el món per encarnar durant més de quatre dècades el carismàtic Robert Scorpio. Així, va morir divendres 15 d'agost a causa d'un càncer de pulmó que li havien detectat només unes setmanes abans.
La notícia va ser confirmada per la seva representant, Meryl Soodak, a 'ABC 7 Eyewitness News'. L'agent va destacar l'estret vincle de l'actor amb el personatge que el va consagrar: "Significava tot per a ell". Va recordar a més que aquell rol va néixer gairebé de manera fortuïta: "Li encantava encarnar Scorpio i va crear aquest paper del no-res. Se suposava que havia de treballar un dia, i va acabar convertint-ho en una cosa enorme. Era una persona genuïnament lleial, amable i que estimava la seva família".
Tristan Rogers es va incorporar a la telenovel·la a principis dels anys vuitanta, en un moment decisiu per a la sèrie. Scorpio, irònic i afable, es va integrar ràpidament a les trames principals i va compartir protagonisme amb la cèlebre parella formada per Luke i Laura. El 1981, quan ambdós es van casar en un episodi històric, Scorpio va exercir de padrí del nuvi davant de gairebé 30 milions d'espectadors, en la que es considera una de les bodes més vistes de la televisió nord-americana.
La presència de Tristan Rogers a la ficció es va mantenir de manera continuada fins al 2024 i encara va tornar amb aparicions especials el 2025. La seva longevitat el va convertir en un dels rostres més emblemàtics de la televisió diürna.
El productor executiu Frank Valentini es va acomiadar de l'intèrpret en un comunicat a Variety: "Tota la família de 'General Hospital' plora el decés de Tristan Rogers. Ell va captivar els nostres seguidors durant 45 anys i Port Charles no serà el mateix sense ell[ni sense Robert Scorpio]. Voldria expressar el meu més sentit condol a la seva família i amics en aquests moments tan difícils".
La rellevància del personatge va ser destacada fins i tot el 2023, quan la sèrie celebrava el seu 60è aniversari. Gloria Monty, productora executiva històrica del format, va assegurar que l'arribada de Scorpio va ser determinant per evitar la cancel·lació de la telenovel·la als vuitanta.
Tristan Rogers va reivindicar aleshores el valor del gènere, defensant la manera com aquestes sèries estructuren les històries i connecten amb el públic: "Són ordenades. Resolem els nostres problemes. Molta gent veu la sèrie i diu: 'Per què no puc viure la meva vida així?'. Bé, és que és ficció! Tenim un principi, un nus i un desenllaç"
