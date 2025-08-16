Fallece el actor Tristan Rogers, el mítico Scorpio en 'Hospital General'

Fallece Tristan Rogers, histórico actor australiano de 'General Hospital', a los 79 años. El intérprete es conocido en todo el mundo por encarnar durante más de cuatro décadas al carismático Robert Scorpio. De este modo, murió el viernes 15 de agosto a causa de un cáncer de pulmón que se le había detectado apenas unas semanas antes.

La noticia fue confirmada por su representante, Meryl Soodak, a 'ABC 7 Eyewitness News'. La agente destacó el estrecho vínculo del actor con el personaje que lo consagró: "significaba todo para él". Recordó además que aquel rol nació casi de manera fortuita: "Le encantaba encarnar a Scorpio y creó ese papel de la nada. Se suponía que debía trabajar un día, y terminó convirtiéndolo en algo enorme. Era una persona genuinamente leal, amable y que quería a su familia".

Tristan Rogers se incorporó a la telenovela a principios de los años ochenta, en un momento decisivo para la serie. Scorpio, irónico y afable, se integró rápidamente en las tramas principales y compartió protagonismo con la célebre pareja formada por Luke y Laura. En 1981, cuando ambos contrajeron matrimonio en un episodio histórico, Scorpio ejerció de padrino del novio frente a casi 30 millones de espectadores, en la que se considera una de las bodas más vistas de la televisión estadounidense.

La presencia de Tristan Rogers en la ficción se mantuvo de forma continua hasta 2024 y todavía regresó con apariciones especiales en 2025. Su longevidad lo convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión diurna.

El productor ejecutivo Frank Valentini se despidió del intérprete en un comunicado a Variety: "Toda la familia de 'General Hospital' por el fallecimiento de Tristan Rogers. Él cautivó a nuestros seguidores durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él[ni sin Robert Scorpio]. Quisiera expresar mi más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".

La relevancia del personaje fue destacada incluso en 2023, cuando la serie celebraba su 60 aniversario. Gloria Monty, productora ejecutiva histórica del formato, aseguró que la llegada de Scorpio fue determinante para evitar la cancelación de la telenovela en los ochenta.

Tristan Rogers reivindicó entonces el valor del género, defendiendo el modo en que estas series estructuran las historias y conectan con el público: "Son ordenadas. Resolvemos nuestros problemas. Mucha gente ve la serie y dice: '¿Por qué no puedo vivir mi vida así?'. Bueno, ¡es que no es ficción! Tenemos un principio, un nudo y un desenlace".