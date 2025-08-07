La decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré. Este viernes 8 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel, Toño y Enora recibieron un inesperado informe de ventas firmado por Pedro Farré. El heredero descubrió que el hombre había avisado a través de Leocadia y que esta se lo había ocultado. Catalina se sintió incomprendida por su entorno, pero el marqués le ofreció una tregua: podía seguir con sus reformas si prometía moderación y consenso.

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo estalló cuando el capitán lo golpeó violentamente y Alonso, sin saber la verdad, protegió al joven ante las acusaciones. María Fernández, por su parte, recibió una noticia inesperada: Samuel estaba vivo y con su familia. Vera, removida por su dolor personal, quiso contactar con su casa, pero Lope le advirtió de los riesgos. Cristóbal impuso orden entre el servicio: reorganizó los días libres y prohibió mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Ángela está tan enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes que no atiende a razones. Manuel, personaje de Arturo Sancho, enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero ella le da la vuelta a la tortilla. El heredero no se fía de ella y anula la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa.

Vera no puede dejar de pensar en su familia y Teresa y Lope se preocupan porque no es capaz de atender bien sus tareas. Una llamada de Catalina al marqués de Valladares vuelve a enfrentar al matrimonio de los condes de Campos y Luján. Por su parte, María Fernández da por perdida su relación con Samuel, pero de forma totalmente inesperada aparece en 'La Promesa'. Aunque no de la manera en la que ella esperaba...