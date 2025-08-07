La decisió d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° al seu futur a 'La Promesa'
Manuel, personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa', s'enfronta a Leocadia per haver-li amagat la trucada de Pedro Farré
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, s'enfronta a Leocadia per haver-li amagat la trucada de Pedro Farré. Aquest divendres 8 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel, Toño i Enora van rebre un informe de vendes inesperat signat per Pedro Farré. L'hereu va descobrir que l'home havia avisat a través de Leocadia i que aquesta li ho havia amagat. Catalina es va sentir incompresa pel seu entorn, però el marquès li va oferir una treva: podia continuar amb les seves reformes si prometia moderació i consens.
L'enfrontament entre Curro i Lorenzo va esclatar quan el capità el va colpejar violentament i Alonso, sense saber la veritat, va protegir el jove davant les acusacions. María Fernández, per la seva banda, va rebre una notícia inesperada: Samuel era viu i amb la seva família. La Vera, remoguda pel seu dolor personal, va voler contactar amb casa seva, però en Lope la va advertir dels riscos. Cristóbal va imposar ordre entre el servei: va reorganitzar els dies lliures i va prohibir esmentar Rómulo Baeza sota amenaça d'acomiadament.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de divendres de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', l'Ángela està tan enfadada amb en Curro per haver fet venir el coronel Fuentes que no entra en raó. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, s'enfronta a Leocadia per haver-li amagat la trucada de Pedro Farré, però ella li gira la truita. L'hereu no es refia d'ella i anul·la la signatura prevista per vendre-li el seu percentatge de l'empresa.
La Vera no pot deixar de pensar en la seva família i la Teresa i en Lope es preocupen perquè no és capaç d'atendre bé les seves tasques. Una trucada de la Catalina al marquès de Valladares torna a enfrontar el matrimoni dels comtes de Campos i Luján. Per la seva banda, la María Fernández dona per perduda la seva relació amb en Samuel, però de manera totalment inesperada apareix a 'La Promesa'. Tot i que no de la manera que ella esperava...
