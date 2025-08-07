La decisión de Marco Pernas que da un giro de 180º a su futuro en 'Valle Salvaje'

Adriana y Rafael, personaje de Marco Pernas, se sienten más seguros que nunca de lo que sienten. Este viernes 8 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', una cuenta atrás peligrosa marcaba el ritmo de una jornada decisiva. A un día de la boda del duque y Victoria, Mercedes le confesó que no tenía intención de acudir, aunque planeaba mantenerlo en secreto hasta el último momento. Bernardo temía que la jugada de su esposa los pusiera en peligro, pero Mercedes no estuvo dispuesta a ceder: quería vengar la muerte de Pilara.

Mientras tanto, Rafael y Adriana volvieron a rendirse a la pasión, sin sospechar que quien menos esperaban estaba siendo testigo del momento.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula está al acecho y o tarda en descubrir que Mercedes y Bernardo no asistirán a la boda, a pesar del acuerdo firmado. Esta se lo cuenta a Victoria y José Luis intenta convencer a Bernardo haciéndole una oferta irrechazable. Sin embargo, el duque se topa con el muro infranqueable que es ahora Mercedes, decidida a no soltar su venganza bajo ninguna circunstancia.

Tras haber pasado la noche juntos, Adriana y Rafael, personaje de Marco Pernas, se sienten más seguros que nunca de lo que sienten. No piensan rendirse ante las amenazas de Julio ni permitir que nadie les arrebate el formar una familia. Cada vez está más claro cuál es la única salida posible: huir de 'Valle Salvaje', lejos de chantajes, traiciones y miradas vigilantes.