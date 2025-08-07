La decisió de Marco Pernas que dona un gir de 180° al seu futur a 'Valle Salvaje'
L'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvaje', se senten més segurs que mai del que senten
L'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas, se senten més segurs que mai del que senten. Aquest divendres 8 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', un compte enrere perillós marcava el ritme d'una jornada decisiva. A un dia del casament del duc i la Victòria, la Mercedes li va confessar que no tenia intenció d'anar-hi, tot i que planejava mantenir-ho en secret fins a l'últim moment. En Bernardo temia que la jugada de la seva esposa els posés en perill, però la Mercedes no va estar disposada a cedir: volia venjar la mort de la Pilara.
Mentrestant, en Rafael i l'Adriana van tornar a rendir-se a la passió, sense sospitar que qui menys esperaven estava sent testimoni del moment.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l'Úrsula està a l'aguait i no triga a descobrir que la Mercedes i en Bernardo no assistiran al casament, tot i l'acord signat. Aquesta ho explica a la Victòria i en José Luis intenta convèncer en Bernardo fent-li una oferta irrefusable. Tanmateix, el duc es topa amb el mur infranquejable que és ara la Mercedes, decidida a no deixar anar la seva venjança sota cap circumstància.
Després d'haver passat la nit junts, l'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas, se senten més segurs que mai del que senten. No pensen rendir-se davant les amenaces d'en Julio ni permetre que ningú els prengui el fet de formar una família. Cada cop està més clar quina és l'única sortida possible: fugir de 'Valle Salvaje', lluny de xantatges, traïcions i mirades vigilants.
Més notícies: