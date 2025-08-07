Logo tveo.cat
Imatge promocional de la sèrie "Valle Salvaje" amb quatre personatges, tres dones vestides de negre i l'actor Marco Pernas en primer pla.
La decisió de Marco Pernas que dona un gir de 180° al seu futur a 'Valle Salvaje' | Camara RTVE, tveo.cat
NOTÍCIES

La decisió de Marco Pernas que dona un gir de 180° al seu futur a 'Valle Salvaje'

L'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvaje', se senten més segurs que mai del que senten

per

Xavi Oller

L'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas, se senten més segurs que mai del que senten. Aquest divendres 8 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', un compte enrere perillós marcava el ritme d'una jornada decisiva. A un dia del casament del duc i la Victòria, la Mercedes li va confessar que no tenia intenció d'anar-hi, tot i que planejava mantenir-ho en secret fins a l'últim moment. En Bernardo temia que la jugada de la seva esposa els posés en perill, però la Mercedes no va estar disposada a cedir: volia venjar la mort de la Pilara.

Mentrestant, en Rafael i l'Adriana van tornar a rendir-se a la passió, sense sospitar que qui menys esperaven estava sent testimoni del moment.

Nacho Olaizola i Cristina Abad, vestits amb roba d’època, discuteixen dins d’una església il·luminada per la llum que entra per un vitrall a Valle Salvaje.
La decisió de Marco Pernas que dona un gir de 180° al seu futur a 'Valle Salvaje' | RTVE

En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys,  va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.

Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l'Úrsula està a l'aguait i no triga a descobrir que la Mercedes i en Bernardo no assistiran al casament, tot i l'acord signat. Aquesta ho explica a la Victòria i en José Luis intenta convèncer en Bernardo fent-li una oferta irrefusable. Tanmateix, el duc es topa amb el mur infranquejable que és ara la Mercedes, decidida a no deixar anar la seva venjança sota cap circumstància.

Després d'haver passat la nit junts, l'Adriana i en Rafael, personatge de Marco Pernas, se senten més segurs que mai del que senten. No pensen rendir-se davant les amenaces d'en Julio ni permetre que ningú els prengui el fet de formar una família. Cada cop està més clar quina és l'única sortida possible: fugir de 'Valle Salvaje', lluny de xantatges, traïcions i mirades vigilants.

