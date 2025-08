El enfado de Nacho Olaizola tras un último enfrentamiento en 'Valle Salvaje'

Los días de descanso en 'Valle Salvaje' han dado espacio para que Adriana reflexione, especialmente en torno a la próxima boda de Rafael y Úrsula. Las últimas actitudes de Julio la han dejado llena de dudas: "¿Y si en el fondo no quiere que cambien las cosas? ¿Y si Julio, personaje de Nacho Olaizola, y Úrsula están juntos en todo esto?". Sin embargo, Adriana no tardó en exponer sus motivos para desconfiar, provocando más incertidumbre en la situación.

En una nueva confrontación, Julio ha decidido enfrentar a Adriana, en parte por la insistencia de la prima de la joven en 'Valle Salvaje'. La conversación dio un giro inesperado cuando, con voz firme, expresó sus sospechas a Rafael: "A Julio le interesa igual que a Úrsula que tú y yo nos separemos para siempre. Y más con un niño de por medio".

A pesar de la rotundidad de las palabras de Adriana, el joven se mostró reticente a aceptar que su hermano pudiera estar involucrado en una trama tan oscura. "Siempre se ha portado bien con nosotros, siempre ha sido paciente en cuanto a nuestra relación se refiere", explicó. Pero Adriana no parecía dispuesta a aceptar esta visión, y aseguró que el amor de Julio, personaje de Nacho Olaizola en 'Valle Salvaje', por ella nunca había desaparecido, aunque su apoyo a Úrsula podría haber sido desde el inicio.

| RTVE

Mientras tanto, en un giro sorprendente, el hijo mayor del duque insistió en mantener contacto con Úrsula en 'Valle Salvaje'. Esta, por su parte, no dudó en expresar sus reproche: "Parece que Rafael no se ha enterado de todo lo que se juega. Quizás tenga que recordárselo dándole un escarmiento".

Ante lo cual Julio, personaje de Nacho Olaizola, le pidió cautela, pero ella no tardó en lanzarle una acusación hiriente. "Se han reído en su cara y usted lo ha permitido. Es un cobarde que ha decidido mirar para otro lado y ha aceptado que mantengan una relación extramatrimonial en sus narices", le espetó.

Julio, visiblemente molesto por las palabras de Úrsula, no se contuvo: "Basta ya. Que sea la última vez que me insulta o me dice qué he de hacer, porque usted no es nadie para darme lecciones. De hecho, usted es la menos indicada para darme lecciones, usted que tanto oculta".

El enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando Julio, personaje de Nacho Olaizola, decidido a sacar a la luz los oscuros secretos de Úrsula, le confesó que estaba al tanto de su verdadero motivo para venir a 'Valle Salvaje': "Lo que creo que usted vino para cazar a Rafael, porque así se lo pidió su tía Victoria. Su tía tenía un plan que usted ejecutó brillantemente engañando a mi hermano para que le pidiera matrimonio. No está en disposición de hacer preguntas, así que cierra la maldita boca de una vez".