La ràbia de Nacho Olaizola després d'un últim enfrontament a 'Valle Salvaje'

Els dies de descans a 'Valle Salvaje' han donat espai perquè l'Adriana reflexioni, especialment al voltant del proper casament d'en Rafael i l'Úrsula. Les últimes actituds d'en Julio l'han deixada plena de dubtes: "I si en el fons no vol que canviïn les coses? I si en Julio, personatge de Nacho Olaizola, i l'Úrsula estan junts en tot això?". Tanmateix, l'Adriana no va trigar a exposar els seus motius per desconfiar, provocant més incertesa en la situació.

En una nova confrontació, en Julio ha decidit enfrontar-se a l'Adriana, en part per la insistència de la cosina de la jove a 'Valle Salvaje'. La conversa va donar un gir inesperat quan, amb veu ferma, va expressar les seves sospites a en Rafael: "A en Julio li interessa igual que a l'Úrsula que tu i jo ens separem per sempre. I més amb una criatura pel mig".

Tot i la rotunditat de les paraules de l'Adriana, el jove es va mostrar reticent a acceptar que el seu germà pogués estar implicat en una trama tan fosca. "Sempre s'ha portat bé amb nosaltres, sempre ha estat pacient pel que fa a la nostra relació", va explicar. Però l'Adriana no semblava disposada a acceptar aquesta visió, i va assegurar que l'amor d'en Julio, personatge de Nacho Olaizola a 'Valle Salvaje', per ella mai no havia desaparegut, encara que el seu suport a l'Úrsula podria haver estat des del principi.

Mentrestant, en un gir sorprenent, el fill gran del duc va insistir a mantenir contacte amb l'Úrsula a 'Valle Salvaje'. Aquesta, per la seva banda, no va dubtar a expressar els seus retrets: "Sembla que en Rafael no s'ha assabentat de tot el que s'hi juga. Potser li ho hauré de recordar donant-li una lliçó"

Davant d'això, en Julio, personatge de Nacho Olaizola, li va demanar cautela, però ella no va trigar a llançar-li una acusació feridora. "S'han rigut a la seva cara i vostè ho ha permès. És un covard que ha decidit mirar cap a una altra banda i ha acceptat que mantinguin una relació extramatrimonial davant seu", li va etzibar.

En Julio, visiblement molest per les paraules de l'Úrsula, no es va contenir: "Prou ja. Que sigui l'última vegada que m'insulta o em diu què he de fer, perquè vostè no és ningú per donar-me lliçons. De fet, vostè és la menys indicada per donar-me lliçons, vostè que tant oculta"

L'enfrontament va arribar al seu punt culminant quan en Julio, personatge de Nacho Olaizola, decidit a treure a la llum els foscos secrets de l'Úrsula, li va confessar que estava al corrent del seu veritable motiu per venir a 'Valle Salvaje': "El que crec és que vostè va venir per caçar en Rafael, perquè així li ho va demanar la seva tia Victoria. La seva tia tenia un pla que vostè va executar brillantment enganyant el meu germà perquè li demanés matrimoni. No està en disposició de fer preguntes, així que tanqui la maleïda boca d'una vegada"