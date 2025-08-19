ETB2 renueva sus tardes con el salto de Odei Esnaola con 'Euskadi quédate'

La parrilla de ETB2 se prepara para un relevo importante en su franja vespertina. El próximo 8 de septiembre verá la luz 'Euskadi quédate', el nuevo programa de actualidad que ocupará las tardes del segundo canal de Euskal Telebista con Odei Esnaola al frente.

La apuesta supone un giro respecto a 'Quédate', el magacín que nació hace dos temporadas con Ane Ibarzabal y que en los últimos meses conducía Leire Torre. Aunque conservará parte del título, la cadena anuncia un proyecto completamente renovado. "Información, rigor y calidad", subrayan desde ETB2, que definen el espacio como un formato de tono más informativo y pegado a la realidad cotidiana.

Según avanza la promoción, la idea es ofrecer "la información más cercana de Euskadi" junto a "los datos imprescindibles" para el día a día. Además de la actualidad, el programa dará cabida a "las historias que nos llegan muy adentro". En palabras de su presentador, todo se narrará "de forma amable y positiva".

| EiTB

El salto de Odei Esnaola para esta franja no es casual. El periodista conoce de primera mano el horario vespertino, porque en 2019 se puso al frente de '¡Qué me estás contando!', donde coincidió con figuras como Adela González o Ion Aramendi. Ahora regresa con más experiencia y con el reto de consolidar un espacio clave para ETB2.

El propio Odei Esnaola no oculta su entusiasmo: "¡Me mudo a las tardes de ETB2 con este proyectazo!". "EITB me ha dado la oportunidad para presentar y dirigir una franja en la que tanto aprendí en su día", añade. El programa se encuentra todavía en fase de producción, hasta el punto de que ni siquiera está confirmado el equipo que acompañará al periodista cada tarde. Eso sí, su actitud es clara: "Deseando poder deciros... ¡¡¡arratsalde onnnnn!!!".