TV3 estrena la serie 'Jo mai mai', seis meses después de su emisión en 3Cat

Seis meses después de su estreno en 3Cat, la segunda temporada de 'Jo mai mai' llega a TV3 con nuevas historias y emociones. La serie, que tuvo una gran acogida en la plataforma, regresa al prime time como la apuesta de la nueva noche del lunes a partir de este 19 de agosto. 'Jo mai mai' seguirá las vivencias del grupo de adolescentes en Les Guilles, además de introducir a nuevos personajes.

Esta nueva temporada de 'Jo mai mai' profundiza en temáticas importantes para los jóvenes, abordando sin filtros cuestiones como las relaciones tóxicas, el control parental, la presión inmobiliaria o el amor. La ficción mantiene su compromiso con el talento local y el catalán, adaptándose al lenguaje juvenil en todos los medios, incluidas las redes sociales.

Producida por 3Cat en colaboración con Abacus, 'Jo mai mai' cuenta con un elenco de jóvenes actores y actrices y ha sido grabada en localizaciones del Vallès Oriental. Al igual que en su primera temporada, la música en catalán sigue siendo una parte esencial de la serie. Habrá versiones de canciones de Oques Grasses, Txarango, Figa Flawas, Los Amigos de las Artes, Umpah Pah, Suu y Juls, interpretadas por el propio reparto.

| 3Cat

El final de la primera temporada de 'Jo mai mai' dejó a los espectadores en vilo con el destino de Mai. La monitora protagonista cayó por un boquete en un impactante desenlace. Ahora, la historia retoma ese punto para revelar qué ha sucedido con este personaje interpretado por Claudia Riera.

El reparto protagonista de la serie 'Jo mai mai' se mantiene con Maria Morera (Rita), Biel Rossell (Billy), Berta Rabascall (Èlia), Aleix Otem (Uri) y La Imèn (Noor). Además, se suman nuevas incorporaciones como Albert Salazar (Manu), Adrià Salazar (Guim), Júlia Westermeyer (Martina) y Júlia Padonou (Gio).

Los jóvenes personajes protagonizarán tramas centradas en sus relaciones personales y su experiencia en las colonias de verano. Por su parte, los adultos mostrarán los desafíos de los propietarios del campamento frente a una creciente amenaza inmobiliaria sobre Les Guilles