Marc Giró reaparece en RTVE y anuncia cuándo vuelve 'Late Xou' al prime time
'Late Xou con Marc Giró' regresará al prime time de La 1 como una de las grandes apuestas para otoño.
Marc Giró ya tiene fecha de vuelta a la televisión pública con 'Late Xou'. El programa regresará a las noches de La 1, retomando las emisiones en septiembre tras el parón iniciado en abril. Una marcha inesperada que despertó multitud de rumores sobre el futuro de Marc Giró en RTVE.
A pesar de sus buenos datos, ya que consiguió una media del 9,8% de cuota y casi 800.000 espectadores, no hubo anuncio inmediato de renovación. Esto que desató rumores sobre un posible salto de Marc Giró a otros grupos audiovisuales, con TV3 y Atresmedia como principales apuestas. Finalmente, fue la propia RTVE quien confirmó la continuidad de 'Late Xou' a través de sus redes sociales, invitando al público a revivir entregas anteriores.
No obstante, RTVE lleva varias semanas anunciando su regreso con diferentes campañas promocionales. En el último anuncio, Marc Giró aparece como paciente en un hospital ficticio, despertando de un coma que habría durado todo el verano. "¡Ha vuelto!", grita un enfermero en la escena, que se trata de Pepe Colubi, colaborador habitual de 'Late Xou'.
Marc Giró, con su habitual ironía, se quita la mascarilla de oxígeno para responder: "Pero voy a volver en septiembre, eh". Tras la advertencia, vuelve a colocarse el respirador y cierra los ojos como si aún le quedaran semanas de reposo por delante.
Recientemente, en una entrevista, Marc Giró desveló que había pedido una mejora presupuestaria. "He pedido más dinero público", soltó entre carcajadas. De hecho, en tono de humor, no descartaba otras vías: "Si ahora me llama Mediaset España y me dan 400 millones de euros, pues paso de la televisión pública a la privada", declaró en tono burlón. Incluso fue más allá, asegurando que han recibido propuestas de "todas las televisiones". No obstante, reafirmó su apuesta por el modelo público: "Va a tope con lo público".
De este modo, 'Late Xou' será una de las principales apuestas de La 1 para su prime time en otoño. La cadena también tiene en promoción el regreso de 'MasterChef Celebrity' con su décima edición. Además, habrá estrenos como 'Cuánto, cuánto, cuánto' con Eva Soriano o la serie 'Ena'.
