EXCLUSIVA: Bibiana Ballbè vuelve por la puerta grande a TV3 con el late show 'Bestial'

TV3 prepara importantes novedades para su prime time a partir de septiembre. El canal autonómico pretende reforzar su apuesta por los formatos de entrevistas de corte late show con nuevos formatos. Al asentado 'Col·lapse' los sábados, que se renovará con Jordi González, y al ya anunciado 'Fanzone' con Gerard Romero se suma 'Bestial' con Bibiana Ballbè.

Según hemos conocido en exclusiva en TVeo, Bibiana Ballbè volverá a TV3 como una de las grandes novedades del prime time en otoño. La periodista presentará 'Bestial', un late show de entrevistas que nace con el objetivo de traer a la cadena a invitados de altura. El espacio seguirá la línea de 'Late Xperiencie', el formato producido por The Creative, factoría de Bibiaba Ballbè, para Caixabank.

De este modo, el estreno de 'Bestial' está previsto para la segunda quincena de septiembre. El formato de diez entregas no será en directo, sino que será grabado, con el inicio del rodaje marcado para el 17 de septiembre. El lugar escogido para acoger 'Bestial', además, es La Paloma, una emblemática sala de conciertos de Barcelona. Se trata de un lugar conocido por Bibiana Ballbè, teniendo en cuenta que emitió desde allí 'Abans que s'acabi l'any', especial de 8TV en 2021.

| 3Cat

Por lo que respecta al día de emisión, inicialmente estaba previsto que 'Bestial' ocupe la noche del domingo en TV3. Sin embargo, no se descarta que finalmente se emita entre semana.

Recordamos que el úlitimo proyecto de Bibiaba Ballbè en TV3 fue el programa digital 'La Comunitat' a finales de 2020. Sin embargo, tiene una larga trayectoria en la Corporación con 'Silenci?' durante cinco años, 'Bestiari il·lustrat' o 'Caràcter'.

Cabe destacar que TV3 tiene prevista la emisión de '8 coses a fer abans de morir', la segunda temporada de 'Vintage' y el regreso de 'Crims' y 'El Foraster' para la noche del lunes de otoño. El martes seguirá 'Sense ficció', mientras que el miércoles inicialmente se emitirá 'La gran pel·licula' antes del regreso de 'Joc de cartes'. Los jueves seguirá 'Polònia' haciendo tándem con 'Fanzone' de Gerard Romero, mientras que el viernes se estrenará 'Eufòria Dance Kids' y seguirá con 'Zenit'.