EXCLUSIVA: Bibiana Ballbè torna per la porta gran a TV3 amb el late show 'Bestial'

Bibiana Ballbè presentarà un late show setmanal en el prime time de TV3 a partir de setembre
TV3 prepara novetats importants per al seu prime time a partir de setembre. El canal autonòmic pretén reforçar la seva aposta pels formats d'entrevistes de tall late show amb nous formats. Al consolidat ‘Col·lapse’ els dissabtes, que es renovarà amb Jordi González, i al ja anunciat ‘Fanzone’ amb Gerard Romero, s'hi suma ‘Bestial’ amb Bibiana Ballbè.
Segons hem conegut en exclusiva a TVeo, Bibiana Ballbè tornarà a TV3 com una de les grans novetats del prime time a la tardor. La periodista presentarà ‘Bestial’, un late show d'entrevistes que neix amb l'objectiu de portar a la cadena convidats de nivell. L'espai seguirà la línia de ‘Late Xperiencie’, el format produït per The Creative, factoria de Bibiana Ballbè, per a Caixabank.
D'aquesta manera, l'estrena de 'Bestial' està prevista per a la segona quinzena de setembre. El format de deu lliuraments no serà en directe, sinó que serà enregistrat, amb l'inici del rodatge marcat per al 17 de setembre. El lloc escollit per acollir 'Bestial', a més, és La Paloma, una emblemàtica sala de concerts de Barcelona. Es tracta d'un lloc conegut per Bibiana Ballbè, tenint en compte que va emetre des d'allà 'Abans que s'acabi l'any', especial de 8TV el 2021.
Pel que fa al dia d'emissió, inicialment estava previst que ‘Bestial’ ocupés la nit de diumenge a TV3. Tanmateix, no es descarta que finalment s'emeti entre setmana.
Recordem que l'últim projecte de Bibiana Ballbè a TV3 va ser el programa digital ‘La Comunitat’ a finals de 2020. La presentadora, a més a més, té una llarga trajectòria a la Corporació amb ‘Silenci?’ durant cinc anys, ‘Bestiari il·lustrat’ o ‘Caràcter’.
Cal destacar que TV3 té prevista l'emissió de ‘8 coses a fer abans de morir’, la segona temporada de ‘Vintage’ i el retorn de ‘Crims’ i ‘El Foraster’ per a la nit de dilluns de tardor. Dimarts seguirà ‘Sense ficció’, mentre que dimecres inicialment s'emetrà ‘La gran pel·lícula’ abans del retorn de ‘Joc de cartes’. Els dijous seguirà ‘Polònia’ fent tàndem amb ‘Fanzone’ de Gerard Romero, mentre que divendres s'estrenarà ‘Eufòria Dance Kids’ i seguirà amb ‘Zenit’.
