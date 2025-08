Pepa Romero paraliza 'YAS Verano' tras las imágenes difundidas contra una anciana

La indignación ha llegado al plató de 'YAS Verano' de la mano de Pepa Romero. El programa de Antena 3 abordó este lunes un asunto que ha encendido las redes sociales y la sensibilidad de la audiencia. Se trata de la difusión de un vídeo en el que una joven se burla cruelmente de una anciana dependiente durante sus prácticas en una residencia de Guadalajara.

El clip, que se ha viralizado en los últimos días, muestra a la chica grabando a una residente en situación de vulnerabilidad. Hacía comentarios como "está más muerta que viva" o "da más miedo que una película de terror". No solo lo grabó, sino que lo compartió en redes sociales, lo que ha desencadenado una avalancha de reacciones de repulsa y ha provocado su despido del centro.

Pepa Romero, visiblemente afectada por las imágenes, no se quedó callada: "Esto es para indignarse, porque por mucho que lo contamos aquí, sigue sucediendo". Desde la mesa de 'YAS Verano', la periodista denunció la actitud de la joven: "No solo se ha contentado con grabarlo, sino que además la tía lo ha subido a redes sociales. ¡Indignante!".

| Antena 3

La implicada ha intentado defenderse asegurando que el vídeo era antiguo, grabado un año atrás, y que solo pretendía compartirlo con su entorno cercano. Pese a estas explicaciones, Pepa Romero mostró cero indulgencia: "Me da igual que lo haya grabado solo para enviárselo a una persona o para subir a las redes, no es justificable. Nunca se graba un vídeo de este estilo, no admito peros. Lo siento, pero no, no admito peros en este sentido".

En medio del debate, Pepa Romero elevó aún más el tono, evidenciando su rechazo a cualquier tipo de justificación. "¡Ni aunque sea para una hermana, que no, que me da igual!", dijo, reprobando el argumento de la falta de experiencia profesional de la joven como posible atenuante.

"Recuerden que nosotros desde Atresmedia tenemos una iniciativa, que es la de "Hablando en plata". Estamos comprometidos con nuestros mayores y no vamos a permitir que sucedan estas cosas. Así que muchísimo cuidado", advirtió Pepa Romero, vinculando la denuncia del caso con el compromiso social del grupo.