Pedro Piqueras reaparece por sorpresa con una clara sentencia desde 'Mañaneros 360'

Tras su salida de Informativos Telecinco a finales de 2023, Pedro Piqueras ha vuelto a la pantalla este miércoles 6 de agosto, pero desde RTVE. Su reaparición se produjo en 'Mañaneros 360', el magacín matinal que conducen Javier Ruiz y Adela González. El periodista participó como analista para abordar uno de los temas más delicados de la actualidad: la inmigración.

Fue Javier Ruiz quien lo presentó con un tono desenfadado pero afectuoso: "El hombre que les ha contado todas estas noticias hoy es el hombre al que le vamos a pedir lectura y análisis, no información, sino análisis y valoración. Pedro Piqueras, ya sabes que en esta tradición que empieza a ser de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, Pedro, hemos recurrido a ti".

"Le llamo a esto el virus del odio que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo, no solo en España. Es un brote contra la inmigración que se extiende desde la pólvora y tiene un valedor en Estados Unidos, que es Donald Trump", sentenciaba entonces en 'Mañaneros 360'.

| RTVE

El periodista aportó además un testimonio en primera persona al contar que había visitado recientemente Torre-Pacheco: "Estuve el día anterior a la paliza del hombre. Fui a una conferencia sobre el agua y pude ver que era una zona de secano absoluta que ahora se ha convertido en la huerta de Europa por muchas razones. Una es el agua por el trasvase del Segura y la otra la llegada masiva de inmigrantes, que llegan contratados."

"Los inmigrantes son absolutamente necesarios. Es absurdo pensar que hoy en día se pueda recoger el melón sin que haya inmigrantes cortándolo con el calor que hace", añadía.

En su análisis, también subrayó la necesidad de abordar la inmigración como una cuestión de Estado: "El asunto de la inmigración es tan grave y tan difícil que exige tanto esfuerzo por parte de todos que exigiría acuerdos entre los partidos mayoritarios. Es un tema de Estado y no se ven avances en ese sentido y lo veo realmente muy complicado".

Como cierre, Pedro Piqueras apeló a la empatía y a una mirada más humana sobre el fenómeno migratorio: "Ponernos en el lugar de los inmigrantes".