La 2 prepara més producció pròpia amb el retorn dels informatius i un matinal

La 2 continuarà apostant per nous programes de producció pròpia el proper curs. El canal secundari ha assolit una mitjana del 3,3%, el seu millor juliol en 15 anys, aconseguint el seu millor share a la tarda (4,1%) en 15 anys i rècord en prime time al juliol (3,5%) des de 2008. Uns resultats que confirmen la bona acollida de nous formats com 'Malas Lenguas' o 'Cifras y Letras' juntament amb mítics com 'Saber y Ganar'.

Després d'aquests resultats, en una entrevista a El País, Sergio Calderón ha volgut destacar "la feina dels professionals de la casa, que han demostrat una tasca encomiable posant en marxa en només sis mesos moltes més hores de producció en directe".

Aquest mes de juliol, 'Malas lenguas' ha assolit màxim mensual amb un 5,5%, 384.000 espectadors i 1.406.000 contactes, fregant el 7% en diverses emissions. També destaca 'Saber y ganar' (506.000 i 5,7%) i les reposicions de 'Cifras y letras'. La primera de les repeticions aconsegueix 355.000 espectadors i un 4,2% de quota, mentre la segona puja a 555.000 espectadors i un 6% de quota.

| RTVE

D'aquesta manera, el director de TVE ha confirmat que s'està preparant el retorn dels informatius a La 2. Tanmateix, no serà amb la marca La 2 Noticias: "Va ser un producte que tots admirem i d'una enorme qualitat. Hem de recuperar uns informatius en un context adequat, aplicant els temps d'avui, en què es demana un consum de notícies molt diferent".

A més, Sergio Calderón ha confirmat que hi haurà un nou programa matinal a La 2, que arribarà a principis de 2026. "És un moment del dia en què evidentment tenim el deure i l'obligació de construir un nou espai de producció pròpia", ha explicat. El format unirà continguts de servei públic com la cultura, el medi ambient i la curiositat, seguint la línia de formats actuals com 'La aventura del saber' o 'Aquí hay trabajo'.

Cal destacar que el directiu ha reiterat la intenció de col·laborar amb RTVE Play en formats més experimentals, més propers a la cultura d'internet. La 2 continuarà impulsant "rostres emergents que després puguin arribar a tenir un viatge molt més enllà de la pantalla digital". Això ja ha passat aquest mateix curs amb 'Late Xou con Marc Giró', que fins i tot ha saltat a La 1, o 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez.