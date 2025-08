Es descobreix el futur d''El diari de Jorge' després de la reestructuració de les tardes

La reestructuració de les tardes a Telecinco ja té forma. El grup ha anunciat la incorporació d’un nou magazín per al setembre, produït per Unicorn Content i presentat per Joaquín Prat. Un moviment que no suposa, com es temia inicialment, la desaparició d’'El diario de Jorge', l’espai de testimonis liderat per Jorge Javier Vázquez.

El nou format de tarda, encara sense títol oficial, comptarà amb Joaquín Prat al capdavant després de la seva sortida de 'Vamos a ver'. L’acompanyaran César Muñoz i María Ruiz, a més d’un panell estable de col·laboradors. El programa renunciarà a les seccions estancades a l’hora d’abordar l’actualitat política i de successos. Construirà la seva escaleta gairebé en temps real, en funció del desenvolupament informatiu de la jornada.

D’aquesta manera, 'Tardear', presentat per Frank Blanco i Verónica Dulanto, s’acomiadarà definitivament després de dues temporades. Tanmateix, 'El diario de Jorge' continuarà formant part del bloc de tarda de Telecinco. El talk show produït per Boomerang TV no es mourà de la seva franja actual, just abans del concurs 'Agárrate al sillón'.

| Mediaset

Això significa que Jorge Javier Vázquez reprendrà el format al setembre, tras el parèntesi estival en què Cristina Lasvignes ha pres el relleu al capdavant d’'El diario de verano'. D’aquesta manera, Telecinco configurarà una nova tarda amb tres pilars: el magazín de Joaquín Prat, el talk show de Jorge Javier i el nou concurs, que tancarà la jornada.

La continuïtat de 'El diario de Jorge' no sorprèn si es tenen en compte els seus resultats dins el context de Telecinco. Des que es va reubicar a la graella, l’espai ha guanyat en seguiment. Va aconseguir al juny una mitjana del 9,7% de quota i 678.000 espectadors, situant-se com el format més vist de la tarda a la cadena.

A aquestes xifres s’hi suma la renovació oficial que Mediaset ja havia anunciat al maig, amb 92 noves entregues que garantien la seva presència fins al setembre. Ara, amb el nou curs a la vista, queda clar que 'El diario de Jorge' continuarà sent una peça clau en l’oferta de tarda de Telecinco.