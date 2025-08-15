Adeu a Sirún Demirjian: així ha estat el seu comiat del Telediari després de sis anys
Sirún Demirjian abandona el Telediari Matinal després de sis anys com a presentadora a TVE
TVE prepara per al setembre una profunda renovació dels seus espais informatius, amb canvis en diverses edicions del Telediari. L'ajust suposarà l'adeu d'algunes cares habituals com Igor Gómez i Lara Siscar en el bloc de cap de setmana. Però també el de Sirún Demirjian, fins ara presentadora de l'informatiu matinal.
Sirún Demirjian va conduir aquest divendres 15 d'agost la seva darrera edició després de sis anys davant les càmeres al costat d'Álex Barreiro. A partir del proper mes, serà reemplaçada per Lorena Baeza, periodista amb experiència a 'La Hora de La 1', El País i laSexta.
El tancament de la seva última emissió va deixar moments carregats d'emoció. "Així tanquem el Telediari Matinal d'avui i tanquem també una etapa", va declarar la periodista abans de cedir el testimoni a Silvia Intxaurrondo, que, tot i ser festiu, es va mantenir en directe pel seu programa habitual.
A continuació, Sirún Demirjian es va adreçar als espectadors amb un missatge d'agraïment: "Moltes gràcies per tots aquests anys, ha estat un plaer acompanyar-vos cada matí. I gràcies també a tots els que han format i formen part d'aquest equip extraordinari". La veu entretallada va deixar entreveure la intensitat del moment, que va compartir amb el seu company Álex Barreiro, qui li va agafar la mà com a mostra de suport. Silvia Intxaurrondo, des del plató de 'La hora de La 1', li va dedicar "una abraçada ben gran".
Per ara, es desconeix si la periodista continuarà en una altra funció dins de TVE, tenint en compte que els motius de la seva sortida són desconeguts. No obstant això, fins ara també exercia com a substituta d'Alejandra Herranz al Telediari 1, lloc que aquest mes d'agost ocupa Lara Siscar.
Amb els canvis previstos, el Telediari Matinal quedarà en mans d'Álex Barreiro i Lorena Baeza. Alejandra Herranz és l'única que es manté, continuant en solitari al Telediari 1, mentre que Pepa Bueno assumirà la presentació del Telediari 2 en lloc de Marta Carazo. Lourdes Maldonado i Marc Sala prendran les regnes del bloc de cap de setmana.
Més notícies: