Adiós a Sirún Demirjian: así ha sido su despedida del Telediario tras seis años

TVE prepara para septiembre una profunda renovación de sus espacios informativos, con cambios en varias ediciones del Telediario. El reajuste supondrá el adiós de algunos rostros habituales como Igor Gómez y Lara Siscar en el bloque de fin de semana. Pero también el de Sirún Demirjian, hasta ahora presentadora del informativo matinal.

Sirún Demirjian condujo este viernes 15 de agosto su última edición tras seis años frente a las cámaras junto a Álex Barreiro. A partir del próximo mes, será reemplazada por Lorena Baeza, periodista con experiencia en 'La Hora de La 1', El País y laSexta.

El cierre de su última emisión dejó momentos cargados de emoción. "Así cerramos el Telediario Matinal de hoy y cerramos también una etapa", declaró la periodista antes de ceder el testigo a Silvia Intxaurrondo, que, pese a ser festivo, se mantuvo en directo para su programa habitual.

A continuación, Sirún Demirjian se dirigió a los espectadores con un mensaje de gratitud: "Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo". La voz entrecortada dejó entrever la intensidad del momento, que compartió con su compañero Álex Barreiro, quien le tomó la mano como muestra de apoyo. Silvia Intxaurrondo, desde plató de 'La hora de La 1', le dedicó "un abrazo muy grande".

Por ahora, se desconoce si la periodista continuará en otra función dentro de TVE, teniendo en cuenta que los motivos de su salida son desconocidos. No obstante, hasta ahora también ejercía como sustituta de Alejandra Herranz en el Telediario 1, puesto que este mes de agosto desempeña Lara Siscar.

Con los cambios previstos, el Telediario Matinal quedará en manos de Álex Barreiro y Lorena Baeza. Alejandra Herranz es la única que se mantiene, continuando en solitario en el Telediario 1, mientras que Pepa Bueno asumirá la presentación del Telediario 2 en lugar de Marta Carazo. Lourdes Maldonado y Marc Sala tomarán las riendas del bloque de fin de semana.