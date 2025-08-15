Mónica Pont esclata a 'Fiesta' pel que arriba a dir la seva mare en ple directe
El que semblava un intent d'acostament va acabar convertint-se en un altre episodi de tensió pública entre Mónica Pont i la seva mare. La darrera entrega de 'Fiesta', aquest divendres 15 d'agost, va tornar a posar cara a cara mare i filla, en un intercanvi ple d'emocions i retrets.
'Fiesta' va emetre un vídeo en què la mare de la col·laboradora li llançava un missatge directe i emotiu: "Mónica, de tot cor, et demano que parlis. Dona la cara i digues que ho sents". Amb la veu trencada, continuava: "Crec que no costa tant, Mónica. Si us plau, t'ho demano, has de fer aquest pas perquè la vida passa molt de pressa i jo em puc morir i tu et quedaràs en el ressentiment tota la teva vida. Sigues valenta, ho faràs? Digue'm que ho faràs. També et necessito".
Lluny d'endolcir les coses, les paraules de la seva mare van provocar en Mónica Pont una reacció d'indignació. Al plató de 'Fiesta', l'actriu va respondre amb duresa: "La meva mare sap perfectament que aquest missatge que està enviant està manipulat. No sabeu la de vegades que he intentat parlar amb ella i m'he presentat a l'hospital i m'ha fet fora. Té zero empatia. Pateixo una relació tòxica amb ella des dels 17 anys".
A més, Mónica Pont va acusar la seva família de tenir un interès econòmic: "No hi ha dret que estigui manipulant una audiència i la gent que pugui estar escoltant això. Tot això ho fan perquè el que volen és ajuda econòmica. Jo les ajudo en el que puc, però no així, sortint a televisió, extorsionant-me".
En un gir inesperat, la mare de la intèrpret va trucar a 'Fiesta' en directe per replicar a les acusacions. Mónica Pont va agafar el telèfon i, abans de penjar, va llançar un darrer missatge: "Mare, deixa de sortir a televisió i aniré a veure't. Però deixa de fer aquest circ mediàtic, perquè no és el que ens unirà. Si el que vols és que t'ajudi econòmicament, tens una altra filla. Adéu".
