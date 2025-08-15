El suposat amant de Sofía Suescun intervé a 'Fiesta' i revela la seva versió clara
Juan Faro, suposat amant de Sofía Suescun, parla en directe pels micròfons de 'Fiesta'
El nom de Juan Faro ha passat en qüestió de dies de ser pràcticament desconegut a ocupar titulars en mig de la batalla entre Maite Galdeano, Cristian Suescun i Kiko Jiménez. El motiu: els rumors que l'assenyalen com a protagonista d'una suposada relació amb Sofía Suescun. Aquest divendres, 'Fiesta' es va desplaçar fins a Mondariz (Pontevedra) per obtenir, finalment, la seva versió.
L'escena va ser peculiar: Juan Faro, a les portes de casa seva i al costat de la seva mare, atenia les càmeres amb un gest seriós. Les seves primeres paraules a 'Fiesta' deixaven clar que no esperava tal repercussió: "Jo no sabia que això seria tan fort. No parlaré de la meva vida privada, em sap greu que hàgiu vingut fins aquí".
Lluny d'alimentar titulars, va insistir a marcar distància amb l'escàndol: "Jo no sóc ningú. Jo sé que això seran dues setmanes, ells estan a la televisió, però jo em dedico als meus negocis. No vull saber res d'això, m'és igual tot això".
"Em fa gràcia, al final és diversió per a mi, però no vull dir ni afirmar res", va assenyalar, deixant a l'aire si els rumors tenien o no fonament. Minuts després, deixava entreveure un cert malestar: "Em fa mal veure tot això perquè sóc una persona a qui no li agrada fer mal a ningú i les coses passen, però no sé".
Pel que fa al seu vincle real amb Sofía Suescun, Juan Faro va ser taxatiu a 'Fiesta': "No tinc cap contacte amb ella, ens seguíem a Instagram i res més. Em sap greu que hàgiu vingut fins aquí". A més, va voler remarcar que no forma part del món televisiu: "Això és tema d'ells que es dediquen a la televisió, la meva mare m'ha dit que us atengui si us plau, és que em sap molt greu".
També va negar haver tingut cap participació en la filtració de la història: "Jo no he filtrat res. La gent està especulant a xarxes que a mi m'interessa tot això, però a mi m'és igual fer-me més famós, em va bé, estic molt feliç". Segons ell, la informació s'hauria originat per una amiga de la mateixa Sofía Suescun.
Però si hi va haver un instant que va arrencar rialles entre els col·laboradors de 'Fiesta' va ser gràcies a la mare de l'influencer, que va intervenir inesperadament i sense filtres: "El meu fill és molt donaire".
