Telecinco anuncia el jurat de 'Bailando con las estrellas', amb dos nous canvis

La maquinària de 'Bailando con las estrellas' ja està en marxa i Telecinco ha revelat la seva carta més forta: el jurat que valorarà les actuacions. L'spot promocional del talent show ha servit com a presentació oficial d'un equip de jutges. Un elenc que barreja experiència, renovació i personalitats molt diferents.

Blanca Li, Julia Gómez i Gorka Márquez tornen a 'Bailando con las estrellas' després d'haver format part del jurat en l'edició anterior. La seva continuïtat reforça el criteri tècnic i artístic del programa, consolidant la seva presència com a referents de l'espectacle.

Tanmateix, les veritables novetats arriben amb dos fitxatges que prometen no passar desapercebuts: Pelayo Díaz i Inmaculada Casal. S'afegeixen a aquesta nova etapa, ocupant els llocs que deixen lliures Boris Izaguirre i Antonia Dell’Atte.

D'aquesta manera, Pelayo Díaz, estilista i dissenyador, aterra com a jurat poc després de la seva participació a 'Supervivientes'. Aportarà una mirada diferent gràcies a la seva experiència en moda i televisió, i torna a l'univers del ball després d'haver format part del càsting el 2018 com a concursant. En el cas d'Inmaculada Casal, parella de María del Monte, la seva participació marca un salt rellevant en la seva carrera després d'anys lligada a Canal Sur i amb aparicions puntuals a RTVE.

| Mediaset

El retorn de 'Bailando con las Estrelles' arriba amb una combinació explosiva de perfils: des de veterans de l'entreteniment fins a cares noves de l'univers influencer. La primera a estar en boca de tothom des de fa mesos va ser Bárbara Rey, però va ser Pepe Navarro qui va confirmar la seva pròpia participació, juntament amb la de la vedet. A partir d'aquí, els noms han anat apareixent en cascada, com el d'Anabel Pantoja, segons va recollir 'Ni que fuéramos tentacles'.

D'altra banda, diversos mitjans ja donen per fet el fitxatge d'altres concursants. 'Bailando con las Estrelles' comptarà amb diversos cantants relacionats, a més, amb 'Operación Triunfo', com Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ells s'hi sumen els actors Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' i 'Amar en temps revolts').

També formaran part del càsting Matías Roure, el cambrer argentí de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Així com la influencer Tania Medina, coneguda pel seu pas per 'La isla de las tentaciones' i Supervivientes. I, finalment, Aless Gibaja, influencer i rostre de realities com 'GH VIP'.