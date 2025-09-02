Així és 'Zoomers', la nova sèrie juvenil de Prime Video amb Biel Rossell ('La Mesías')
Prime Video ha presentat la sèrie 'Zoomers' en el marc del FesTVal de Vitòria
Prime Video ha tornat al FesTVal de Vitòria amb 'Zoomers', la sèrie sobre la generació Z, que s'estrenarà en exclusiva a Prime Video a Espanya, Andorra i Portugal el proper 3 d'octubre. 'Zoomers' és una sèrie de sis episodis de mitja hora de durada que se centra en tots els esdeveniments als quals ha hagut de fer front la Generació Z en els darrers anys: pandèmies, canvi climàtic, crisis diverses... i tot abans d'acabar els estudis.
"És un guió que tan bon punt vaig llegir el pilot vaig pensar que era un material increïble. S'hi va anar unint l'equip i es va crear una cosa molt especial, perquè la complicitat i el grup que s'ha creat ha estat molt bo i ens ho hem passat molt bé. Espero que al públic li agradi, no crec que sigui un relat generacional, no crec en els relats únics", ha explicat Òscar Pedraza, director de la sèrie 'Zoomers'.
'Zoomers' segueix la vida d'en Javi, un jove de 18 anys que, després d'una tragèdia personal, mira el món d'una manera única. A més d'ell, coneixerem un grup divers d'estudiants que descobriran com navegar els reptes que els planteja la seva arribada a la universitat. Temes com noves amistats, situacions incòmodes, l'amor o el sexe, mentre conviuen en l'agitada atmosfera d'un col·legi major.
Ofereix una mirada honesta sobre una generació que va néixer amb les noves tecnologies i un humor esmolat que traça un camí innovador cap al futur. Combina humor negre amb drama generacional per retratar, des de dins, les contradiccions de créixer en una època marcada per la incertesa.
La sèrie està protagonitzada per Biel Rossell Pelfort ('La Mesías', 'Jo mai mai'), la mexicana Azul Guaita ("Como agua para chocolate") i Berta Castañé ('Bienvenidos a Edén'). També compta amb Itziar Atienza ('Entrevías'), Adrián Luque ("Entre Palos"), Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea, i el monologuista i humorista Héctor de Miguel "Quequé".
'Zoomers' està dirigida per Òscar Pedraza ('Patria', 'Vivir sin permiso') i creada i escrita per Federico Mayorca i Guille Van Drei, juntament amb Luis Gamboa, Zebina Guerra i Andrea Torrano. Miguel Menéndez de Zubillaga ('Loving Pablo'), Michel Rubén ("Todo sobre mi madre") i Òscar Pedraza són els responsables de la producció executiva. 'Zoomers' és una producció de Dynamo Espanya per a Prime Video.
