Telecinco posa data a 'El preu de...' amb un testimoni inèdit d'Ábalos
Telecinco estrena 'El preu de...' amb Santi Acosta en el prime time de Telecinco
Santi Acosta torna de les vacances a Telecinco amb dos formats en prime time. Al ja consolidat 'De Viernes', es posarà al capdavant com a presentador i productor de 'El preu de...'. Un nou format, els detalls del qual s'han presentat al FesTVal de Vitòria, arribarà al prime time de Telecinco el proper dilluns 8 de setembre.
"És un nou format que combina diversos gèneres, com el documental i el debat al plató amb una sèrie de col·laboradors en directe. Començarem amb la corrupció i fort, amb una entrevista molt esperada i temuda per a molts, a qui han entrevistat durant més de 15 hores. Entendrem molt millor un procés de corrupció molt important de la nostra política", explicava Jaime Guerra, director d'entreteniment de Mediaset.
"La rellevància d'aquest cas i d'aquest documental és que tenim un testimoni directe que ho ha viscut en primera persona: Carolina Perles, l'exdona de José Luis Ábalos", revelava Santi Acosta. De fet, Mediaset emetia un avançament amb dures declaracions de la protagonista de 'El preu de...': "Ábalos no m'ha arruïnat la vida, però ho ha intentat".
"Posarem llum a la trama de corrupció més important de l'actualitat", desvetllava Jaime Guerra després de confirmar que l'estrena serà sobre Ábalos. Al plató, el dia de l'estrena, hi serà Víctor Aldama i "els periodistes d'investigació que més han treballat en aquest cas", avançava Jaime Guerra.
A més, el directiu deixava clar que 'El preu de...' convida el protagonista a participar: "L'exministre té les portes obertes per si vol". "Volem parlar amb tots els protagonistes, amb el PSOE i amb tots els implicats ens hem posat en contacte perquè donessin la seva versió. Qui ha volgut donar la seva versió ens l'ha donada", afegia Santi Acosta.
Cada nova entrega inclourà l'estrena de un documental amb informació i testimonis clau i exclusius obtinguts gràcies a la tasca periodística i d'investigació de l'equip del programa, que es veurà complementat per un debat posterior amb les aportacions i valoracions de diferents figures expertes sobre el tema.
