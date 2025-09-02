Así es 'Zoomers', la nueva serie juvenil de Prime Video con Biel Rosell ('La Mesías')

Prime Video ha regresado al FesTVal de Vitoria con 'Zoomers', la serie sobre la generación Z, que se estrenará en exclusiva en Prime Video en España, Andorra y Portugal el próximo 3 de octubre. 'Zoomers' es una serie de seis episodios de media hora de duración que se centra en todos los eventos a los que han tenido que enfrentarse la Generación Z en los últimos años: pandemias, cambio climático, crisis varias... y todo antes de terminar los estudios.

"Es un guion que en cuanto leí el piloto pensé que era un material increíble. Se fueron uniendo el equipo y creándose algo muy especial, porque la complicidad y el grupo que se ha creado ha sido muy bueno y lo hemos pasado muy bien. Espero que al público le guste, no creo que sea un relato generacional, no creo en los relatos únicos", ha explicado Óscar Pedraza, director de la serie 'Zoomers'.

'Zoomers' sigue la vida de Javi, joven de 18 años que, tras una tragedia personal, mira el mundo de una forma única. Además de él, conoceremos a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar los retos que les plantea su llegada a la Universidad. Temas como nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo, mientras conviven en el agitado entorno de un Colegio Mayor.

| Prime Video

Ofrece una mirada honesta sobre una generación que nació con las nuevas tecnologías y un humor afilado que traza un innovador camino hacia el futuro. Combina humor negro con drama generacional para retratar, desde dentro, las contradicciones de crecer en una época marcada por la incertidumbre.

La serie está protagonizada por Biel Rossell Pelfort ('La Mesías', 'Jo mai mai'), la mexicana Azul Guaita ("Como agua para Chocolate") y Berta Castañé ('Bienvenidos a Edén'). También cuenta con Itziar Atienza ('Entrevías'), Adrián Luque ("Entre Palos"), Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea, y el monologuista y humorista Héctor de Miguel "Quequé”.

'Zoomers' está dirigida por Óscar Pedraza ('Patria', 'Vivir sin permiso') y creada y escrita por Federico Mayorca y Guille Van Drei, junto a Luis Gamboa, Zebina Guerra y Andrea Torrano. Miguel Menéndez de Zubillaga ('Loving Pablo'), Michel Rubén ("Todo sobre mi madre") y Óscar Pedraza son los responsables de la producción ejecutiva. 'Zoomers' es una producción de Dynamo España para Prime Video.