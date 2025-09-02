Antena 3 presenta 'Emparellats': 'La traïció és el que més agrada a Joaquin'
Antena 3 presenta el retorn d''Emparejats' amb Joaquín Sánchez i Susana Saborido
Després d'un especial fa un any, Antena 3 aposta per una temporada completa d''Emparejados', que s'estrena aquest dissabte 6 de setembre. En el marc del FesTVal de Vitòria, Atresmedia ha presentat aquesta aposta, que comptarà amb sis noves entregues presentades per Joaquín Sánchez i Susana Saborido.
"L'especial va fer una mitjana d'un 14,1% i ens vam adonar que la parella televisiva del moment era mereixedora d'una temporada completa. El format consisteix en una conversa amb una parella que té un vincle, no cal que sigui sentimental, després participen en un parell de seccions, el guessing show i el dating show. Hi participaran Anna Simón i Almudena Cid i també les 100 persones del públic, juntament amb els convidats, que ajuden a les seccions", començava la presentació Carmen Ferreiro, directora d'entreteniment.
"Vull destacar el to d'Emparejados', aquest show constant que donen Joaquín i Susana juntament amb els seus convidats. El show, el riure, un format que et sorprèn. Aquests són els seus principals valors, juntament amb la seva parella de presentadors", afegia la directiva d'Atresmedia. "Considerem que és un programa molt apropiat per a la nit dels dissabtes, familiar", concloïa.
Per la seva banda, Javier Ruiz, productor de Proamagna, destacava els presentadors: "Comptem amb Joaquín i Susana, que són les estrelles, una parella que donarà molt a parlar. Estan més units que mai, es pensen que el plató és el saló de casa seva. Són presentadors, però també es converteixen en convidats. Són la clau i aconsegueixen coses que s'aconsegueixen poc a televisió".
D'aquesta manera, hi haurà diferents jocs al llarg del programa, com "la piràmide del picant", que consisteix a atrevir-se, o no, a respondre les preguntes més compromeses de la nit. També "Qui és qui?", amb Almudena Cid, un joc d'endevinalles amb un personatge anònim de qui caldrà encertar qui són realment els seus pròxims. Així com "Beso o cobra", amb Anna Simón, amb dos possibles candidats disposats a trobar l'amor o a trair la seva cita.
"Almudena Cid, des que vam fer 'El novato', ens vam enamorar d'ella i va tenir molt feeling amb Joaquín. Ja pensàvem que si fèiem un altre format volíem que hi fos. I estem encantats que Anna Simón torni a Atresmedia de la nostra mà", destacava Javier Ruiz.
"No volíem que fossin només parelles sentimentals. Volíem que sorprenguessin per la relació que tenen, per la seva química sent amics o germanes... Tot passa en parella, de dos en dos. Incloent-hi els jocs, com el 'Qui és qui?', que emparella dues persones del públic o també el dating show, que ajunta dues persones, o potser hi ha traïció... La traïció és el que més agrada a Joaquín, encara que li fa ràbia a Susana"
