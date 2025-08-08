Alberto, finalista de 'MasterChef', destapa el privilegi de dos concursants
Alberto Gras, finalista de la vuitena edició de 'MasterChef' ha agitat les xarxes socials en destapar, anys després de la seva participació, que no tots els concursants van viure les mateixes condicions. Les seves declaracions han reobert el debat sobre la igualtat de tracte al popular programa. Alberto Gras va trencar el silenci responent a la pregunta d'un seguidor que volia saber on i com residien els aspirants durant les gravacions.
La seva resposta va començar amb normalitat: "Vam viure tots en una casa enorme, en una mansió als afores de Madrid". Tot seguit, va recordar les estrictes regles d'aquell tancament: "No tens mòbils i en el nostre cas compartíem habitació". Però aviat va introduir un matís que canviaria el to del seu relat: "Bé, espera, espera, això no és del tot així".
I llavors va arribar la revelació sobre 'MasterChef': "Durant els primers quatre o cinc programes hi va haver dues o tres persones que van estar vivint en un hotel. La gent que vivia a l'hotel tenia mòbil i doncs els anaven a veure a l'hotel familiars".
La diferència de tracte no era menor, ja que mentre alguns gaudien de llibertat relativa, la majoria estava completament aïllada. "Nosaltres estàvem tancats completament, trucant un cop a la setmana durant cinc minuts amb una persona que controlava tot el que dèiem", explicava. Tot i que Alberto Gras acceptava l'aïllament com a part del joc de 'MasterChef', va insistir: "Em sembla bé, però per a tothom igual, no?".
La dada que més polèmica ha generat és que, segons el mateix finalista, les dues persones que van gaudir d'aquests avantatges van ser qui van assolir les primeres posicions al concurs. "Justament van ser les dues persones que van quedar primer i segon aquell any, però bé, això ja és un altre tema", va revelar Alberto Gras. Per tant, els noms no deixen lloc a dubte: la guanyadora Ana Iglesias i el subcampió Andy García.
Per justificar la situació, l'equip de 'MasterChef' els va donar una explicació breu i directa: "Que no hi havia lloc". Unes paraules que no han convençut a molts i que tornen a posar en dubte el talent show de La 1.
