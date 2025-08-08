Alberto, finalista de 'MasterChef', destapa el privilegio de dos concursantes

Alberto Gras, finalista de la octava edición de 'MasterChef' ha agitado las redes sociales al destapar, años después de su participación, que no todos los concursantes vivieron las mismas condiciones. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre la igualdad de trato en el popular programa. Alberto Gras rompió el silencio respondiendo a la pregunta de un seguidor que quería saber dónde y cómo residían los aspirantes durante las grabaciones.

Su respuesta comenzó con normalidad: "Vivimos todos en una casa enorme, en una mansión a las afueras de Madrid". Acto seguido, recordó las estrictas reglas de ese encierro: "No tienes móviles y en nuestro caso compartíamos habitación". Pero pronto introdujo un matiz que cambiaría el tono de su relato: "Bueno, espera, espera, esto no es del todo así".

Y entonces llegó la revelación sobre 'MasterChef': "Durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estuvieron viviendo en un hotel. La gente que vivía en el hotel tenía móvil y pues les iban a ver al hotel familiares".

| RTVE

La diferencia de trato no era menor, ya que mientras algunos gozaban de libertad relativa, la mayoría estaba completamente aislada. "Nosotros estábamos encerrados completamente, llamando una vez a la semana durante cinco minutos con una persona que controlaba todo lo que decíamos", explicaba. Aunque Alberto Gras aceptaba el aislamiento como parte del juego de 'MasterChef', insistió: "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?".

El dato que más polémica ha generado es que, según el propio finalista, las dos personas que disfrutaron de esas ventajas fueron quienes alcanzaron las primeras posiciones en el concurso. "Justamente fueron las dos personas que quedaron primero y segundo ese año, pero bueno, eso es ya otro tema", reveló Alberto Gras. Por lo tanto, los nombres no dejan lugar a dudas: la ganadora Ana Iglesias y el subcampeón Andy García.

Para justificar la situación, el equipo de 'MasterChef' les dio una explicación breve y directa: "Que no había sitio". Unas palabras que no han convencido a muchos y que vuelven a poner en entredicho al talent show de La 1.