TVE anuncia la sèrie 'Ena' dos anys després del seu rodatge i el seu creador esclata
'Ena' ha arrencat la seva promoció en pantalla com la primera aposta de ficció de TVE per al proper curs
TVE ha començat la promoció de la que serà la seva primera sèrie per al proper curs: 'Ena'. Es tracta d'una minisèrie sobre la reina Victòria Eugènia, el rodatge de la qual es va fer fa dos anys. Javier Olivares, el seu creador, sempre ha estat molt crític amb TVE per no estrenar 'Ena', però ara ha esclatat després de l'inici de la seva promoció.
'Ena' és la història d'una reina i també d'una dona. D'una jove anglesa que mai no havia somiat ser reina d'Espanya. Alfons XIII, amb dinou anys i Rei d'Espanya des de 1902, es va fixar en ella, una elecció que va contrariar la seva mare, María Cristina.
En el viatge, va deixar enrere la seva família, els seus costums, la seva cultura i va haver de renunciar a la seva religió per viure en terra estranya. Terra en què el primer que va patir va ser un atemptat el mateix dia del seu casament, durant la desfilada nupcial al carrer Major, després de casar-se a l'Església dels Jerònims. Un atemptat que va causar desenes de víctimes.
Mai no es va sentir acceptada ni estimada, però va lluitar sempre per aconseguir ambdues coses. Moderna en un ambient tradicional, va ser icona de la moda i de l'alliberament dels costums femenins. Tot i que a Espanya se la coneix més com a Victòria Eugènia, a la Família Reial britànica i en el seu cercle d'amistats sempre la van anomenar, afectuosament, Ena, un homenatge al seu naixement en terres escoceses, on va passar la seva infància.
D'aquesta manera, després de l'anunci de la propera estrena, Javier Olivares, el seu creador, ha esclatat a les seves xarxes socials: "A l'estiu. Quina millor data? Després, quan tingui una audiència d'estiu, ajuntaran els capítols a mitjanit... I diran que aquests productes no interessen al públic de TVE. El mateix tracte que amb els seus amics de 'La família de la tele'"
Tanmateix, tot i que encara no hi ha confirmació oficial, tot apunta que 'Ena' no s'estrenarà a l'estiu, sinó al setembre. Actualment totes les cadenes estan anunciant la seva programació per al proper curs. De fet, TVE també ha iniciat la promoció de 'MasterChef Celebrity', que arribarà previsiblement la segona setmana de setembre.
Cal destacar que, segons una petició de TVeo al portal de transparència, el pressupost total d''Ena' és de 6.013.794,69 euros, cosa que suposa 1.002.299,12 euros per capítol. Tanmateix, l'aportació de RTVE a la producció és de 4.859.146,10 euros. No obstant això, sumant altres recursos interns i externs associats a la sèrie, la despesa total de RTVE en 'Ena' és de 4.863.106,86 euros.
Pel que fa al pressupost total de la producció (6.013.794,69€), les partides més altes són per a equip tècnic (2.165.863,33€), personal artístic (929.119,37€) i escenografia (787.350,00€). Segueixen maquinària de rodatge i transports (421.321€), muntatge, sonorització i postproducció (368.800,00€), viatges, dietes i àpats (297.157,92€) i guió, músiques, compra de drets (274.000€). Ja en partides més baixes despeses generals (131.612,66€), suports de gravació i diversos de producció (84.394,50€) i assegurances i impostos (49.700€).
