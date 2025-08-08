Carmen Borrego amenaça amb abandonar 'Tardear' pel que s'arriba a dir en directe
Carmen Borrego no aguanta les paraules dels seus companys i amenaça d'abandonar 'Tardear'
'Tardear' va començar aquest dijous amb un repte pendent per a una de les seves col·laboradores. Dies enrere, el programa havia llançat una enquesta en què preguntava a l'audiència si volien veure la Carmen Borrego enfundada amb el mateix biquini amb què la seva germana Terelu Campos havia posat prèviament. El resultat va ser clar: un 73% dels votants va dir que sí.
Verónica Dulanto va obrir la tarda amb un recordatori en to d'advertiment: "Molt bona tarda a tothom, benvinguts a 'Tardear'. Carmen Borrego, saps que les promeses s'han de complir, oi?". Ella, somrient, va respondre: "Jo sempre que puc, les compleixo", a la qual cosa Verónica Dulanto va insistir: "Més et val, més et val".
"Voleu veure vosaltres que la Carmen Borrego es posi el biquini de la seva germana Terelu?. I resulta que el 73% de tots vosaltres vau dir que sí, que la volíeu veure amb aquest biquini. I com vas dir que et posaries la versió tanga, sort tens que és normal", va recordar Verónica Dulanto a 'Tardear'.
Ja als minuts finals, Verónica Dulanto va demanar a la seva companya que complís el que havia promès. Poc després, la Carmen Borrego va reaparèixer, però amb truc, ja que el biquini hi era, sí, però col·locat damunt de la seva roba.
Verónica Dulanto no es va mossegar la llengua: "No has faltat a la veritat, però això que has fet per als espectadors em sembla una estafa". "Ets una estafadora", va afegir Belén Rodríguez des del plató de 'Tardear'.
La Carmen Borrego es va defensar ràpidament: "Li he dit a un company que em gravés, però és que al plató feia una mica de fred i no em volia refredar". Entre retrets i rialles, la col·laboradora va decidir aixecar-se, aquesta vegada amb un missatge clar: "A sobre que me'l poso, vinga i que us bombin. Me'n vaig".
Tanmateix, Verónica Dulanto la va convèncer per tornar i mostrar el resultat final, encara que amb ajuda de la intel·ligència artificial. En veure's recreada a la pantalla, la Carmen Borrego va reaccionar amb humor: "Si semblo la Bárbara Rey". Belén Rodríguez no va perdre l'oportunitat de fer broma: "Sembla la de 'Quiere casarse con mi hijo?'".
Més notícies: