La Carmen Borrego assenyala directament en Joaquín Prat en ple conflicte a 'Tardear'

L’imminent acomiadament de 'Tardear' i l’estrena del nou programa de Joaquín Prat continuen deixant moments sorprenents a Telecinco. Tot i el silenci de l’equip sobre el final del programa, aquest dimarts Carmen Borrego va trencar la tònica i ho va fer amb ironia, dards i una al·lusió directa als canvis.

Durant l’emissió de 'Tardear', Carmen Borrego va aprofitar el seu espai per respondre amb contundència a les recents declaracions de Sergio Alis. L’exreporter, amb qui va coincidir a 'Día a día', va llançar comentaris feridors: "Potser en fer-se el lífting se li ha escapat una neurona". A més, va assegurar que "La Carmen em va trucar un dilluns perquè la María Teresa Campos li va dir que em truqués perquè anàvem malament d’audiència i jo vaig muntar el corrillo i d’un 11 vam passar a 40".

Amb un to sarcàstic i una clara referència al salt imminent de Joaquín Prat a les tardes, va llançar: "Ara per fi ens assabentarem que el gran èxit de María Teresa Campos va ser per Sergio Alis. No entenc per què aquesta cadena en comptes de posar el nostre estimadíssim company Joaquín Prat no posen a Sergio Alis la temporada vinent a les tardes". I va redoblar la ironia: "Perquè si passem d’un 11 a un 40 hauria d’estar des del matí fins a la nit a qualsevol televisió".

| Mediaset

"De veritat a mi em fa pena que a gent a qui se li ha donat una oportunitat com se li va donar a Sergio Alis al final el record que tingui sigui aquest i al final el que hagi de dir sigui això. Que la meva mare era la directora ho sap tothom i jo era la directora adjunta. El Sergio era una persona a qui es contracta com a reporter i funcionava, però d’aquí a que ell va muntar el corrillo i que va pujar de l’11 al 40...", va afegir.

"Ell el que feia ho feia fenomenal, però no va muntar el corrillo i era un company més que funcionava, el corrillo era una cosa coral", explicava Carmen Borrego.

El moment més comentat va arribar al final, quan Verónica Dulanto li va preguntar a 'Tardear' si volia enviar-li un petó a Sergio Alis. Carmen Borrego va respondre amb una última dosi d’humor àcid: "Vull que et vagi fenomenal, que et donin la tarda de Telecinco per pujar-la de l’11 al 40. Però si és així que et donin també el 'De Viernes' redeu, tot per al Sergio".