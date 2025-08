Nacho Abad desapareix per sorpresa d'‘En boca de tots’ i ja té substitut oficial

Ni un comiat formal ni una explicació prèvia. Nacho Abad, presentador d''En boca de todos', ha desaparegut de la pantalla en les emissions de dilluns 4 i dimarts 5 d'agost, deixant desconcertats els seguidors de l'espai de Cuatro. La seva absència ha estat especialment cridanera perquè, només uns dies abans, el periodista s'havia acomiadat com si hagués de continuar al capdavant del programa.

Durant l'entrega del divendres anterior, Nacho Abad no només va celebrar la fita històrica d'audiència del magazín de sobretaula, sinó que va reforçar el seu compromís amb la continuïtat del format. "Avui comparteixo amb vostès un nou rècord històric. Gairebé vam fer un 9% i vam guanyar a laSexta", va destacar, al·ludint al creixement d'En boca de todos, que va aconseguir imposar-se a 'Al rojo vivo' en la franja informativa de migdia.

Lluny d'insinuar una marxa temporal, Nacho Abad va tancar el programa animant l'audiència a continuar acompanyant-lo. "Així que, si s'animen dilluns vinent i ens ajuden a continuar guanyant, els espero a partir de les 10:30h", va dir en directe.

| Mediaset

Per això ha sorprès especialment que dilluns aparegués en el seu lloc David Aleman, habitual substitut d''En boca de todos' i company del periodista a 'Código 10'. Ell ha estat qui ha conduït les dues entregues més recents, sense que des del programa s'hagi ofert, per ara, una explicació oficial.

Tanmateix, és previsible que aquesta desaparició de Nacho Abad respongui a un descans d'estiu, com ja han fet altres presentadors com Joaquín Prat, Susanna Grisoo o Antonio García Ferreras. El periodista desapareixerà presumiblement durant unes setmanes per reprendre el seu lloc a finals d'agost o principis de setembre. Els espectadors, per tant, continuaran estant informats de la mà de David Aleman, com ja ha passat en altres ocasions.

En audiències, durant el mes de juliol, 'En boca de todos' ha aconseguit el seu màxim mensual en quota de pantalla i també el seu mes més vist dels últims set. L'espai de Nacho Abad ha fet una mitjana d'un 6,4% i 196.000 espectadors, pujant aquesta xifra fins al 7,2% en target comercial.